Geminid meteor yağmuru 2020 ne zaman, saat kaçta olacak? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi, hangi ülkeden görülebilecek?

Yıl içerisinde gökyüzünde yaşanan birbirinden farklı doğa olaylarına şahit oluyoruz. Bunlardan biri olan geminid meteor yağmuru hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Geminid göktaşı yağmuru 2020 yılında ne zaman gerçekleşecek? Geminid meteor yağmuru saat kaçta? Geminid meteor yağmuru Aralık ayında nerelerde görülecek?

Meteor yağmuru için bekleyişte olan vatandaşlar, 2020 yılının son gökyüzü şöleni için geri sayıma başladı. İnternet üzerinde "meteor yağmuru ne zaman?" ve "Geminid meteor yağmuru saat kaçta?" aramalarını yapan vatandaşlar, heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki Geminid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak?

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, dünya atmosferine çarpan meteorların sayısının büyük oranda artması ile oluşan olaya verilen isim. Bu olay, her sene birkaç kez Dünya uzaydaki göktaşı parçalarının arasından geçerken oluşuyor.

En çok bilinen meteor yağmurunun başında ağustos ayında kendisini gösteren Perseid yağmuru. Perseid meteoru, Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın minik bir parçası.Halley kuyruklu yıldızı ise Eta Aquarid ve Orionid yağmuruna neden oluyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU 2020 NE ZAMAN?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyrukluyıldızı oluşturuyor.

İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimci Patricia Skelton, "Çoğu göktaşı yağmuru, Dünya'nın kuyruklıyıldızlardan arta kalan parçaların arasından geçtiği sırada oluyor. Ancak Geminids göktaşı yağmuru farklı. Bu olay, Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçmesiyle oluyor" dedi.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU 2020 SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Geminid meteor yağmurunun 2020 senesinde 4 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Meteor yağmuru kapsamında 50'den daha çok meteor düşeceği ve atmosfere yaklaşık 71 km hızla giriş yapacakları görülmektedir. Meteor yağmurunun en sık gözlemlenebildiği tarih olarak da 13 Aralık günü belirtilmiştir.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Geminid Meteor Yağmuru Aralık'ın 13'ünü 14'üne bağlayan gece, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebilecek. Türkiye'de de gökyüzünün açık olduğu yerlerde, akşam saatlerinden itibaren izlenebilecek.