: Gemide filmindeki efsane sahneyle ilgili şaşırtan gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı

16.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:18

Türk sinemasında gerçek anlamda alternatif filmler kuşağının miladı sayılabilecek film, "Yeni Sinemacılar" akımının ilki niteliğinde. Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1998 yılında vizyona giren film, yayınlandığı dönem ve sonrasında büyük ses getirmişti. Yayınlandığı dönem çok konuşulan film ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ise filmin senaristi itiraf etti.

21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin senaristliğini Önder Çakar yaptı. "Nabıcaz be Kamil" repliği ile kült olan film ile ilgili bir gerçek ise 21 yıl sonra ortaya çıktı. Filmle ilgili140journos'a konuşan senarist Önder Çakar, o dönem film oyuncularının kendilerine filmde uyuşturucu madde olup olmayacağını sorması üzerine "E tabi, olmayacak herhalde yani" şeklinde cevap verdiğini anlattı.

"ÇOK KOY ÇOK"

Filmde masada geçen bir sahnenin repliklerinin çok fazla olduğu ve zor bi sahne olduğunu söyleyen ünlü senarist, sonrasında Serdar Akar'a "Birazcık koysak mı?" diye sorulduğunu söyledi. Akar'ın "Ne birazı. Çok koy çok" şeklinde cevap verdiğini belirtti. Filmde gerçek uyuşturucu madde kullanıldığını itiraf eden Çakar, "Çok güzel sahne oldu bak. Hala o sahne çok güzeldir." ifadelerini kullandı.

GEMİDE FİLMİNİN KONUSU

Türk sinemasında kült yapımlar arasında yerini alan 1998'de çekilen yapımda, Dört kafadar gemi mürettebatın macerasını izliyoruz. Laleli'de parasını çaldıran boksörün gemi kaptanına durumu anlatması ile parayı istemeye giden kaptanın başından geçenlerin konu edildiği filmde, olaylar iyice karmaşık bir hal alır ve bir kız ile kafası betona çarpılarak öldürülmüş bir adam kalır ellerinde. Gemiden gitmesi gereken kızın boksör tarafından saklanması ile daha da karışan olaylar sonucu kafası dumanlı olan kaptan ayılmaya başladıkça her şeyi yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Film, çekildiği dönemde yoğun argo kullanımı sebebiyle muhafazakar çevrelerden yoğun eleştiriler almıştı. Buna rağmen Gemide son dönemde Türk sinemasında kült statüsündeki filmler kategorisinde değerlendiriliyor. Erkan Can'ın performansı için ise filmin başarısındaki en önemli etken denilebilir.

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