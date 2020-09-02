Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor

Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Mardin'in Savur ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan Hatice Özkan, kendisinin hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Dükkanının bir bölümünde gelinlerin anılarını yazdığı kağıtları toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak...

02.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:21

Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor

Mardin'in Savur ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan Hatice Özkan, kendisinin hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor

Dükkanının bir bölümünde gelinlerin anılarını yazdığı kağıtları toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak bırakmayı hedefliyor

MARDİN - Mardin'de Avrupa Şampiyonu HTC Bayan kuaförü işletmecisi Hatice Özkan, hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktirmeye başladı. Şimdiye kadar hazırladığı gelinlerin yazdığı anı kağıtlarını dükkanının bir bölümünde toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak bırakmayı hedefliyor.

Arnavutluk'ta bu yıl şubat ayında düzenlenen Avrupa makyaj şampiyonasında birinci olan HTC bayan kuaförü sahibi Hatice Özkan, hazırladığı gelinlerin anılarını ve memnuniyetlerini iş yerinde biriktirmeye başladı. Anı defterini hazırladığı andan itibaren sadece bir gelinin sıcaklıktan dolayı memnun kalmadığını ifade eden Özkan, biriktirdiği anıları torunlarına miras olarak bırakmayı istediğini söyledi. Gelin anılarının kendilerini motive ettiğini aktaran Özkan, "Bu anıları toplamak bizleri işimizde motive ediyor. Topladığım bu anıları saklayıp torunlarıma miras olarak bırakmak istiyorum. Çünkü, o kadar çok anı topladık ki her anının ayrı bir anlamı, ayrı bir hikayesi var. Şu ana kadar ciddi anlamda şikayet almadık. Sadece başını ve bakımını yaptığımız bir gelinimiz ortamın sıcak olduğundan memnun olmadığını dile getirmişti, onun dışında olumsuz bir şey yazılmadı. Müşterilerimden bu anı defterine öneri yazmalarını söylüyorum, ancak müşterilerimize hizmette sınır tanımadığımızdan hiçbir öneri de almadık" dedi.

Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Wilma Elles Pınar Tartan Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia Ricardo Quaresma
Daha Fazla Düğün Adana Bursa Samsun
Şu an buradasınız: Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 12:21:17. #1.15#
title