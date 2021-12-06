Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

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HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor.

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Yılmaz Morgül oldu.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

Doğum tarihi: 14 Ocak 1964

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Beykoz

Boy: 1,84 m

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

Diskografi

• Elveda İstanbul (1995)

• Aşık Olmak İstiyorum & Unutama Beni (1996)

• Yılmaz Morgül II (1996)

• Masum Yalanlar (1997)

• Olduğum Gibiyim (2000)

• Türk Sanat Müziği Klasikleri (2001)

• Can Parçam (2003)

• Cennet (2005)

• Türk Sanat Müziği Klasikleri (2008) 2CD

• Yılmaz Morgül (2010)

• Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur (2013) Single

• Yalnızlık Makamı (2015) EP

• Yılmaz Morgül 2016 (2016) EP

• Yılmaz Morgül Pop (2017) EP

• Sensizlik Haram Bana (2019) Single

• Aşık Olmak İstiyorum (2021)

• Kal Benim Için (feat. Erkan Çelik) [Canlı Performans] (2021) Single

• Gülü Soldurmam (2021) Single

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