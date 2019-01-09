Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesinin 103'üncü Yılı Nedeniyle Tören Düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesi'nin 103. Yılı olması nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Seddülbahir köyünde, 9 Ocak 1916 Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesinin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören Saygı Duruşu'nda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Uzman Hüseyin Taştan gerçekleştirdi.

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 9 Ocak gününün zafer günü olduğunu ifade ederek, bugün askeri olarak haklı ve kesin bir zafere ulaşılan gün olduğunu söyledi. Kaşdemir, "9 Ocak'ta 8,5 ay süren büyük mücadeleler sonunda yapmış olduğumuz haklı vatan savunmasının sonucunda bugün büyük bir başarıya ulaştığımız ve o günün şartlarında düşmanın burayı terk edip, gittiği gündür. O günün şartları için söylüyorum. Düşman bizim vatanımıza saldırmıştı. Bizim namusumuzu, kutsal değerlerimizi çiğnemeye kalkmıştı, fakat anadolunun evlatları vatan savunmasıyla kutsal değerlerini canından aziz bilip, yenilemez diye bize haksızca saldıranlara karşı dimdik durduğu ve haklı bir sonuç aldığı günü yaşıyoruz" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Çanakkale inancın ve azmin hiç bir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, tarihi ve kültürünü bilen aziz milletimizin değerleriyle yücediği yerin adıdır, Çanakkale. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraklardır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil, bir güçtür. Önce manevi değerlerle bir güçtür. Sonra silahıyla süngüsüyle bir güçtür. Türk Milleti ve ordusu saldırana karşı dur demesini bilmiş, vatanı, bağımsızlığı için, canını feda etmekten asla çekinmemiştir. Bu zafer bu coğrafyada vatan, bayrak, millet, devlet ülküsüyle yaşayan ve bu uğurda canını feda etmiş bir büyük medeniyetin eseridir" şeklinde konuştu.

Törende, tüm şehitler için sela okundu. Tören, Mehteren gösterisinin ardından Kur-an'ı Kerim Tilaveti okunmasıyla sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA