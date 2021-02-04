Gelibolu'da sazlı sözlü "doğal gaz istiyoruz" kampanyasında 5 bin imza toplandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen sazlı sözlü "doğal gaz istiyoruz" kampanyasında 5 bin imza toplandı.

İlçede kurulan "Gelibolu'ya Doğalgaz İstiyoruz Sivil İnsiyatif Grubu" Gelibolu'ya doğal gazın gelmesi için imza kampanyası başlattı.

Renkli görüntülere sahne olan kampanyada sazlı sözlü destek çağrısında bulunuldu.

Çeşitli sosyal medya platformlarında da örgütlenen vatandaşlar, kömür dumanı ile zehirlenmek istemediklerini belirterek, gelişmiş ülkelerin kullandığı ve kent merkezinde de kullanılan doğal gazın ilçelerine getirilmesini istedi.

İlçe genelinde afiş çalışmalarıyla desteklenen kampanya kapsamında 5 bin imza toplandı.

Grup Sözcüsü Serdar Azak, bu kampanyadan amaçlarının Gelibolu'daki bu ihtiyacı duyurmak, kamuoyu oluşturmak, sürecin muhatapları olan kurumları motive edip harekete geçirmek olduğunu söyledi.

Gelibolu'nun doğal gaz kullanmasını istediklerini anlatan Azak, "Bu nedenle bir imza kampanyası düzenledik. Bu imza kampanyası nedeniyle buradayız. Halkın çok büyük bir ilgisi görüyoruz, desteğini görüyoruz. Islak imzada 4 bin sayısını aştık. Sanal imzada da 2 bini aştık. 5 bin imzaya doğru gidiyoruz. Bu imzaları topladıktan sonrada Çanakkale'ye gidip, tüm ilgililerle görüşüp, halkın talebini yetkililere iletmeyi düşünüyoruz. Bu tıkanan süreci açmak için uğraşıyoruz. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Orta noktaya Gelibolu'yu koyarsak, Gelibolu'nun çevresinde yer alan tüm ilçe ve illerde doğal gaz olduğunu görüyoruz. Yani Keşan, Şarköy, Biga, Lapseki, Çanakkale gibi çevremizdeki tüm yerleşim merkezlerinde doğal gaz olduğunu görüyoruz. Tek doğal gaz olmayan ilçe ne yazık ki Gelibolu. Gelibolu ayrıca Biga ve Çan'dan sonra Çanakkale'nin büyük, en büyük üçüncü büyük ilçesi olmasına rağmen hala doğal gaz yok, hala kömürle ısınıyoruz. Hala kömür dumanıyla zehirleniyoruz. İlçemize de doğal gazın gelmesi için bir kampanya yaptık, bu kampanya kapsamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova