KAHRAMANMARAŞ - Geleneksel zanaatlar Tarihi Maraş Çarşısı'nda yaşatılıyor

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Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutmuş bazı geleneksel zanaatlar, 500 yıllık tarihi Maraş Çarşısı'nda zamana karşı direniyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde 1500'lü yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından inşa ettirildiği belirtilen ve kentin en eski ticaret alanlarından biri olan tarihi mekan, zamana direnen yemenicilik, bakırcılık, külekçilik, yüncülük, demircilik, saraçlık, kalaycılık, semercilik ve keçecilik gibi mesleklere ev sahipliği yapıyor.

Yüzyıllardır bölgenin en hareketli ticaret merkezi olarak misyonunu devam ettiren, 9 farklı girişi bulunan ve günümüzde de 495 işyerine ev sahipliği yapan tarihi mekan, "Kapalı Çarşı" olarak da anılıyor.

Tarihin modern yaşamla bütünleştiği "Eski Maraş" bölgesinde bulunan ve geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi çarşı, kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Yaklaşık yarım asırdır dede mesleği olan saraçlık yapan 61 yaşındaki Zafer Güzlek de tarihi çarşıda zanaatını yapan meslek erbaplarından biri.

Güzlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saraçlık mesleğinin kentteki son temsilcileri arasında olduğunu söyledi.

Ata yadigarı saraçlık mesleğini oğluyla beraber tarihi çarşıda yaşatmaya çalıştığını anlatan Güzlek, şunları kaydetti:

"Aşağı yukarı buraya gelişim 55 yıl oldu. Bu bizim dede mesleğimiz. Babamız da saraçtı biz de saracız, oğlum da saraç. Dört kuşaktır bu mesleği devam ettiriyoruz. Deriyle yapılan her şey aslında bizim mesleğimizin bir parçası. Şu anda bu mesleği her çeşidiyle yapan Kahramanmaraş'ta bizler kaldık. Bu bulunduğumuz dükkana 1936 yılında oturmuşuz."

"Doğdum doğalı bu çarşıdayım"

Yüncülük yapan 65 yaşındaki Cafer Ağagürbüz de tüm zorluklara rağmen mesleğini severek yapmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Babasından devraldığı yüncülük mesleğini icra ettiğini aktaran Ağagürbüz, şöyle konuştu:

"Eskiden yüncülük mesleği çok iyi ve popüler bir meslekti. Hazır yatakların çıkması bizim mesleğimize zarar verdi. Meslek olarak baba mesleğini icra ediyor ve doğdum doğalı bu çarşıdayım. Bu çarşının en eski esnaflarından biri olarak çarşımızın üst tavan kısmı 2015 yılında yapıldı. Çarşıda yapılan düzenlemeler dışardan gelenleri gezdirmek yönünden, dükkanların yapım ve bakımı açısından dört dörtlük oldu. Allah bunları yaptıranlardan razı olsun. Çarşımızda her meslekten mutlaka biri var. Dondurmacısından baharatçısına kadar çarşımızda her şey mevcut."

Çarşının 30 yıllık keçe ustası Hayri Geceyatar ise keçecilik mesleğini sürdürecek eleman sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

Keçecilik mesleğine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Geceyatar, çarşı esnafı olarak unutulmaya yüz tutmuş ata mesleklerine sahip çıktıklarını ancak her kesimden de destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün