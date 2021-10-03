Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 6.'sı Yapıldı

YUNUSEMRE, MANİSA (Habermetre) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından 6. 'sı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerini izledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'de Bakan Çavuşoğlu ile birlikte güreşleri izledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından 6. 'sı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerini izledi. Yuntdağı güreşlerini ayrıca MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve yardımcıları ile birlikte çok sayıda güreş sever müsabakaları izledi.

Bakan Çavuşoğlu güreşleri izledi

Ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Yunusemre Belediyesinin Ortaköy Er Meydanı'nda 6. 'sını düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Güreş müsabakalarını izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, finale kalan pehlivanlara ödül verdi, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Başpehlivanlar Recep Kara, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Sermest Bulut, Ali Gökçen ve tanınmış pehlivanlardan İsmail Balaban gibi 64 güreşçinin yer aldığı yaklaşık 600 pehlivan Yunusemre ilçesi Ortaköy Er Meydanı'nda rakiplerini alt etmeye çalıştı.

Başpehlivan Ali Gürbüz Oldu

Önümüzdeki yılın ağalık açık arttırması da müsabakalar sürerken yapıldı. Ağalık için, İş İnsanı Celal Yaz, İş İnsanı MHP Meclis Üyesi Osman Çimenoğlu, mevcut Güreş Ağası Mehmet Ali Özcan yarıştı. Çekişmeli geçen açık arttırmada 230 bin TL ile önümüzdeki yılın ağası İş İnsanı Celal Yaz oldu. Açık arttırmanın ardından Başkan Çerçi, Güreş Ağası Celal Yaz ve ağalık için yarışan adaylarla birlikte vatandaşları selamladı. Müsabakaların Başpehlivan finalinde Cengizhan Şimşek ile Ali Gürbüz karşılaştı. Rakibini yenen Ali Gürbüz, 6. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı oldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri