Gelecek Partisi'nden Başkan Küpeli'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelecek Partisi'nden Başkan Küpeli'ye ziyaret

Gelecek Partisi'nden Başkan Küpeli'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Başak'ı ve ilçe başkanları ile görüştü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Başak'ı ve ilçe başkanları ile görüştü.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, ziyarette Gelecek Partisi İl Başkanı Başak'a yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 670 firma bulunuyor. Bunların 563 tanesi halen üretim halinde, çok sayıda fabrikamızın da inşaat ve proje çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Toplam çalışan sayımız 45 bin kişiye aştı. Çalışan sayımızın artan yatırımlarla birlikte 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Pek çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Küpeli, 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan 2. KOBİ-OSB'ye sanayicilerin yoğun bir ilgi gösterdiğini alınan başvuruların inceleme sürecinde olduğunu aktardı. Küpeli ayrıca ziyarette, sanayicilerin istek ve beklentilerinden de bahsetti.

Başkan Nadir Küpeli, ziyaretleri için Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Başak, İl Yöneticisi Abdulvahap Büyükkaya ve Tepebaşı İlçe Başkanı Kasım Karakaş'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Gelecek Partisi'nden Başkan Küpeli'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Hande Ataizi Oktay Kaynarca Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gelecek Partisi'nden Başkan Küpeli'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 14:47:29. #1.14#

title