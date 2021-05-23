Gelecek Partisi'nden Başkan Küpeli'ye ziyaret

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Başak'ı ve ilçe başkanları ile görüştü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Başak'ı ve ilçe başkanları ile görüştü.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, ziyarette Gelecek Partisi İl Başkanı Başak'a yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 670 firma bulunuyor. Bunların 563 tanesi halen üretim halinde, çok sayıda fabrikamızın da inşaat ve proje çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Toplam çalışan sayımız 45 bin kişiye aştı. Çalışan sayımızın artan yatırımlarla birlikte 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Pek çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Küpeli, 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan 2. KOBİ-OSB'ye sanayicilerin yoğun bir ilgi gösterdiğini alınan başvuruların inceleme sürecinde olduğunu aktardı. Küpeli ayrıca ziyarette, sanayicilerin istek ve beklentilerinden de bahsetti.

Başkan Nadir Küpeli, ziyaretleri için Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Başak, İl Yöneticisi Abdulvahap Büyükkaya ve Tepebaşı İlçe Başkanı Kasım Karakaş'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı