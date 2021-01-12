Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda hükümeti Çin aşısı üzerinden eleştirdi.

Aşıyla ilgili olarak kamuoyunu aydınlatacak açıklamaların yapılmadığını aktaran Davutoğlu, "Ulusal aşı çalışması yapıyoruz dendi ama nereye gelindiği noktasında bilgi yok. Peki yapamadın içeride, yapacağın başka bir şey dışarıda en güvenilir aşıyı en kısa sürede ülkeye getirmektir. Bütün ülkeler bunu yaptı. İsrail, vatandaşlarının yüzde 16'sını bu hafta itibarıyla aşıladı" dedi.

"AŞI MESELESİNE BİLE RANT OLARAK BAKAN YÖNETİM SORUNU ÇÖZEBİLİR Mİ?"

Aşı çeşitliliği konusunda yanlış bir yöntem kullanıldığını belirten Davutoğlu, "Türkiye peki ne yaptı? Uzun süre çeşitlendirilmiş aşı arayışına girmedi bir tek Çin'e yöneldi. Çin'deki de ikinci fazı tamamlanmış üçüncü fazı ise Türkiye'de yapılıyor. Bu Türkiye'nin insanını denek haline getirmektir. Çin ile anlaşma yapıldıysa anlaşmanın metnini gösterin ve kaç doz üzerinden anlaşma yapıldı. İkincisi aracı yok dediler aracı bir firma çıktı. Aşı meselesine bile rant olarak bakan bir yönetim anlayışı bu sağlık sorununu çözebilir mi?" ifadelerine yer verdi.

"HALKIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATACAK BİR YOLA GİRDİLER"

Türkiye'deki insanların tehlikeye atıldığını savunan Gelecek Partisi lideri, "Bütün ülkeler aşı konusunu milli güvenlik sorunu gördü bizimkiler milli beka dediler aşı konusunda bütün Türkiye'nin ve halkın güvenliğini tehlikeye atacak bir yola girdiler. Şuan itibarıyla aşı konusunda Mısır'dan geri durumdayız. Mısır halkının yüzde 60'nı aşılayacak şekilde anlaşmaları bağlamış durumda. Birçok ülke bu anlaşmaları yaptı. Türkiye'nin ise yaptığı hiçbir anlaşma yok" şeklinde konuştu.

"EN VAHİM HATALARINDAN BİRİ AŞI KONUSUNDA TAKİP ETTİĞİ POLİTİKADIR"

Çin'den gelen aşılara bazı çevrelerin ulaşabildiğini, bazı hastaların ise aşıya ulaşamadığını öne süren Davutoğlu, "Gelen aşılar ise çok yetersiz ve halk arasında bazılarının koruduğu bazılarının korunmadığı, seçkin bazı yakınların aşıyı hemen temin edebildiği, geniş halk kitlelerinin temin edemediği gibi iki hasta kategorisi oluştu. Aşı meselesi bir milli güvenlik meselesidir. Bu ciddiyetle ele alınmalıdır. Önümüzdeki günlerde görülecek ki bu hükümetin en vahim hatalarından birisi aşı konusunda takip ettiği politikadır" dedi.