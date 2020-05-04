Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
04.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:57

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de yeni bir darbeden, iktidar değişimi için seçim dışında herhangi bir seçenekten, tırnak içinde söylüyorum, 'bir şekil'den bahseden her kim olursa olsun demokrasinin düşmanı olduğunu ilan etmiş olur.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de yeni bir darbeden, iktidar değişimi için seçim dışında herhangi bir seçenekten, tırnak içinde söylüyorum, 'bir şekil'den bahseden her kim olursa olsun demokrasinin düşmanı olduğunu ilan etmiş olur." dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK/YPG'nin ramazanda çocuk, kadın demeden masum sivilleri katlederek, kanlı ve hain yüzünü bir kez daha hatırlattığını belirten Davutoğlu, Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan ile Hasan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine sabır diledi.

Davutoğlu, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede başarılı işler ortaya koyduğuna işaret ederek, "Sağlık çalışanlarının güvenlik kaygısı olmaksızın doğrudan hizmete odaklanabilmesi ve koruyucu giysi, maske, yüz siperliği gibi ekipmanların, çalıştıkları ortama uygun nitelikte ve sayıda temin edilmesi bundan sonra süreklilik gerektirmektedir." diye konuştu.

Hekimlerin ve sağlık görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına, Diyanet'in hükmen açıkladığı şehitlik payesinin resmi olarak da verilmesi gereklidir." değerlendirmesinde bulundu. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgının yıkıcı etkileriyle mücadele ettiğimiz bu günlerde bir de demokrasimiz açısından son derece yıkıcı bir darbe tartışması gündeme getirilmektedir. Gelecek Partisi olarak tutumumuz yine açık ve nettir. Türkiye'de yeni bir darbeden, iktidar değişimi için seçim dışında herhangi bir seçenekten, tırnak içinde söylüyorum, 'bir şekil'den bahseden her kim olursa olsun demokrasinin düşmanı olduğunu ilan etmiş olur. Ülkemizin yaşadığı onca acı tecrübeden, dökülen kandan, kaybettiğimiz canlardan, kararan hayatlarımız ve kaybettiğimiz yılların ardından hiç kimse, Türkiye'de seçim dışında bir iktidar değişimini aklının ucuna bile getirmemelidir."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: AA

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