Geleceğin mühendisleri, Akkuyu NGS'de çalışmak için sabırsızlanıyor

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Personel Yetiştirme Programı kapsamında, Rusya'daki önemli üniversitelerde eğitim görme şansı bulan gençler, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerjiye ihtiyacın arttığını, bunun da nükleer santrallerin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen genç mühendis adaylarına göre Akkuyu NGS, Türkiye'nin geleceğinde 'parlayan yıldız' olacak. Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunun ilk kahramanlarından biri olmaya hazırlanan, Moskova'daki Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nde (MEPhI) 1 yıl Rusça hazırlık okuyup 5 yıllık eğitimini tamamlayan ve önünde bir dönemi daha olan Semih Avcı, nükleer teknoloji alanında dünyanın öncü ülkelerinden birinde eğitim almanın önemine dikkat çekti. Avcı, bu eğitimin bilgiye kolay erişim, pratiği yerinde yapabilme, eğitimi alanında ün yapmış kişilerden alabilme, yeni dil öğrenme, farklı ülkede yaşama gibi pek çok artısının bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışma fırsatı sunan programın tam arzuladığı gibi eğitim imkanı sunduğun kaydeden Avcı, "Yapacağım işin saygınlığı, bir projeye öncülük edebilecek olmak, ilklerin arasında bulunmak benim için gurur verici bir durum. Gelecekte atomların gizemli dünyasında bilinmeyen bir şeye ışık tutabilme fırsatı da beni heyecanlandırıyor" dedi.

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