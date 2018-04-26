Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi 4-6 Ağustos'ta İstanbul'da

İbn Haldun Üniversitesi tarafından, sosyal bilimlerin önemini anlatmak ve lise son sınıf öğrencileri arasında geleceğin yıldızlarını bulmak amacıyla, 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi", 25 Nisan Çarşamba günü İTO Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen program ile İstanbul'daki milli eğitim müdürlerine, lise müdürlerine, müdür yardımcılarına ve rehber öğretmenlere tanıtıldı.

Bu karar aşamasında toplum zeki ve başarılı öğrencileri tıp ve mühendislik gibi bölümlere yönlendirirken, bir ülkenin gelişiminde en az sayısal bilimler kadar önem arz eden sosyal bilimler alanlarına hak ettiği ilgi gösterilmiyor. Böyle bir ortamda; İbn Haldun Üniversitesi 4-6 Ağustos tarihlerinde "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ni gerçekleştirecek. Zirve, 25 Nisan Çarşamba akşamı, İTO Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen program ile kamuoyuna tanıtıldı. Programa; İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler katıldılar.

Butik ama iddialı bir uluslararası sosyal bilimler araştırma üniversitesi

Programın açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde geleceğin yıldızlarını bulmak için çalışmalar yapılacağını ve en doğru öğrencilerin İbn Haldun Üniversitesi'ni tanıma fırsatı bulacaklarını ifade etti. İbn Haldun Üniversitesi'nin çok butik ama çok iddialı bir uluslararası sosyal bilimler araştırma üniversitesi olduğunu kaydeden Erdoğan, çok kısıtlı sayıda yıldız öğrenciye çok geniş imkânlar sağlandığını, çok büyük ufuklar vadedildiğini, dolayısıyla doğru öğrencilerin İbn Haldun Üniversitesi'ni doğru tanımasının "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nin temel gayesi olduğunu söyledi.

"Sosyal bilimleri gelecek gören parlak öğrencileri zirveye bekliyoruz"

Programa katılan okul müdürlerine, milli eğitim müdürlerine seslenen Erdoğan, beklentilerinin Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'ne sosyal bilimleri kendisine gelecek gören parlak öğrencileri yönlendirmeleri olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti; "Onlarca yıl ülkemizde mühendislik bilimlerine çok büyük bir teveccüh oldu. Gençlerimizin kariyer kaygıları sebebiyle yanlış tercihler yaptığını gördük. Aslında çok iyi senarist olacağı şu anda belli olan ama mühendislik okumuş tanıdıklarınız vardır. Benim var."

"Yeniden bize ait kitapların yazılması gerekli"

Erdoğan, medeniyetimizi ihya mücadelesinde artık kendi ideal örneklerimizin yeniden oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirten Erdoğan, "Ve maalesef bugünkü hocalarımız ben de dahil eğitimimizi batı medeniyetinin akademisyenlerinin yazdığı kitaplarla geliştirdik, tamamladık. Dolayısıyla şimdi yeniden bize ait kitapların yazılması gerekiyor. Bunları İbn Haldun Üniversitesi'nden yetişen öğrencilerimiz yazacak. Onun için bu ideali kuşanabilecek olan, kendine ilmi kariyer edinecek olan, hayatını ilme vakfetmeye hazır olan parlak öğrencileri İbn Haldun Üniversitesi ile tanıştırmak istiyoruz" dedi.

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi ile sektörlerinde lider konuşmacıların öğrencilerle konuşma imkânı bulacaklarını ifade eden Erdoğan, üniversitenin çok iyi akademisyenlerinin öğrencilerle atölyelerde bir araya gelip gündeme dair ilgilerini çekecek konularda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Böylelikle sosyal bilimlerin nelerle ilişkili olduğunu, neden önemli ve gerekli olduğunu anlatmış olacaklarını söyleyen Erdoğan, "Belki kafalarındaki birçok soru işareti ile ilgili de rehberlik bulmuş olacaklar." dedi.

"Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir şey yapıyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi'nin Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir şey yaptığını kaydeden Erdoğan "Dünyada da pek eşi yok.Dünyada çok iyi üniversiteler var ama daha kurulduğu yılda bu kadar iddialı noktalara gelen üniversite dünyada da pek yok" dedi. Erdoğan "İstanbul bizim medeniyet merkezimiz. Dost ve akraba toplulukların yaşadığı ülkelerde Türkiye referans ülke konumunda. Türkiye'den çok büyük beklentiler var. Ama bu beklentilerin ve hedeflerin içini dolduracak destekleyecek ve sürdürülebilecek olan çalışmaları yapacak olan gençler, düşünce insanları, alim kişiler, inşallah İbn Haldun Üniversitesi'nde yetişecek" dedi.

"Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" hakkında bir sunum yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi'nin temel ilkelerinden en önemlisinin fikri bağımsızlık olduğunu, bunu mukayeseli eğitim yoluyla gerçekleştireceklerini söyledi. Prof. Şentürk, mukayeseli eğitimden maksadın sadece mevcut sosyal bilimleri öğretmek olmadığını, aynı zamanda Osmanlı medeniyetinin sosyal bilimler mirasını da öğrencilere sunacaklarını, yeni düşünceler ve sentezler üretme imkânını elde ederek, öğrencilerin böylelikle gelenek ile yeniliği birleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin en yüksek oranda yabancı öğrencisine sahip

İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri hakkında da bilgi veren Prof. Şentürk şunları söyledi; "Öğrencilerimizin yüzde 25'i lisans, yüzde 75'i lisansüstü olacak. Amacımız bir araştırma üniversitesi olmak. Bir lisansüstü üniversitesi olmak. Öğrencilerimizin şu anda yüzde 63'ü yerli, yüzde 37'si uluslararası öğrenci. 53 ülkeden öğrencimiz var. Yüzde 37 uluslararası öğrenci oranıyla Türkiye'nin en yüksek oranda yabancı öğrencisine sahip üniversitesiyiz. Yani en yüksek kozmopolit en uluslararası üniversitesi durumundayız."

Üniversitenin mevcut bölümleri hakkında bilgi veren Prof. Şentürk, mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültelerinin de gelecekte açılacağını duyurdu. Rektör Prof. Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;

Fabrika gibi değil bir mücevher atölyesi gibi

"Biz İbn Haldun Üniversitesi'ni bir fabrika gibi değil bir mücevher atölyesi gibi görüyoruz. Öğrencilerimizi kaliteli hocalarla buluşturmak istiyoruz. Biz eğitimi sadece formel eğitimle sınırlı görmüyoruz. Eğitimi derslerin dışında da akşamları, hafta sonları sürdürmek isteyen öğrencilerimize daha fazla sunacağız. Yani yarış bittikten sonra da koşmak isteyen öğrenciler var, onlara da koşma imkanı sunacağız. Ekstra derslerle, yabancı dil eğitimleri ve atölyelerle onların daha iyi yetişmelerini sağlayacağız. Bu tabi şu anda bizim üniversitemize has bir program."

Türkiye'nin farklı yerlerinden 1000 öğrencinin 4-5-6 Ağustos'ta İstanbul'da ağırlanacağı "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" ile üniversite adayı öğrenciler, iş dünyasının ve akademinin önde gelen isimleri ile tanışma, tecrübelerin dinleme ve sorularına yanıt alma fırsatı yakalayacaklar. Aynı zamanda şirketlerden danışmanlık da alabilecekler. Ayrıca, gelecekte çalışmayı düşündükleri iş alanlarını simüle etme, aynı meslek grubunda çalışan insanlardan danışmanlık alma ve tercihlerini mesleklerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olarak yapma şansını yakalayacaklar. Öğrenciler zirve boyunca hukuktan işletmeye, uluslararası ilişkilerden psikolojiye, tarihten sosyolojiye kadar pek çok olandaki atölye çalışmalarına da katılma ve bilgilenme imkânı bulacaklar.