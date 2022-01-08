"Geleceğe Işık II" karma sergisi sanatseverlerle buluştu

F Sanat Galerisince düzenlenen, farklı sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Geleceğe Işık II" sergisi açıldı.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, çok özel bir sergide sanatseverlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yavuz, kültür merkezinde her ay başarılı sanatçıların eserlerini farklı temalarla ağırladıklarını ve pek çok sanatseveri çekmeyi başardıklarını söyledi.

F Sanat Galerisi'nin Payda Paylaşma ve Dayanışma Derneği yararına düzenlemiş olduğu etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Yavuz, "Ben projeyi okuduğumda çok etkilenmiştim. Geçen yılın sonuçlarıyla birlikte sunduğunuzda çok etkilenmiştim." şeklinde konuştu.

Özgül Özkan Yavuz, bakanlık olarak hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgi vererek, "Sanat bizi düşündüren, bize bir şey öğreten, bizi bir araya getiren bir kavram, bir üretim süreci. Bu nedenle de çok kıymetli." ifadesini kullandı.

"Hepimizin topluma dair sorumluluğu var"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin toplumun sahip olması gereken paylaşma ve dayanışma gibi kavramlar bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.

Serginin özellikle maddi durumu olmayan genç kızların eğitimi amaçlı düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Yıldız, "Hepimizin topluma dair bir sorumluluğu var ve bu sorumluluk sosyal sorumluluk özellikle sanatın birleştirici gücüne çokça ihtiyacı olduğumuz bu dönemde işte bu sergide var." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, "Diğer taraftan profesyonel tecrübeli sanatçılarımızın diğer genç sanatçılarımızla ortak bir sergide, karma bir sergide ağırlıklı olarak çağdaş sanat eserleri diyebileceğimiz bir anlayışla hazırlanmış olması Türkiye'nin sanata dair de geleceğinin emin ellerde olduğunu bize işaret ediyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesinin katkısıyla gerçekleştirilen sergide, tecrübeli sanatçıların yanı sıra genç yeteneklerin eserleri de yer aldı.

Sosyal sorumluluk projesi olarak ikincisi düzenlenen sergi, 31 Ocak'a kadar görülebilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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