'Geleceğe emin adımlarla, birlikte yürüyoruz'

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Genel kurulun açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Modern, gelişmiş ve çağdaş bir Karabağlar hedefimize doğru emin adımlarla, birlikte yürüyoruz" dedi.

13. olağan genel kurula, Başkan Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve konsey üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan seçimle, Divan Kurulu Başkanlığı'na Zafer Levent Yıldır, divan kurulu üyeliklerine de Levent Mete ve Nilgül Altay getirildi.

Daha sonra genel kurula seslenen Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık da, duyarlılığı ve yaklaşımları nedeniyle Başkan Selvitopu'yla Karabağlar Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Birlikte çalışma

Başkan Selvitopu da konuşmasında, kent konseylerinin daha etkin çalışmaları için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla, ilçenin gelecek 40 yılını planladığını söyleyen Başkan Selvitopu, "Bunu kentin dinamiklerinin görüş ve önerilerini alarak yaptık. Şimdi bu planların yaşama geçirilmesini sağlamak en önemli görevimiz. Bu süreçte de Karabağlar Kent Konseyi'nin önemli işlevi olacağını unutmayalım. Delegasyon üyelerimizin, konsey meclislerinin değerlendirmeleri yerel yönetime yol gösterici olacaktır" diye konuştu.

Azim ve kararlılıkla...

Yaşanan çeşitli sıkıntılara rağmen Karabağlar'ı modern ve yaşanabilir hale getirmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Zaman zaman 'Karabağlar'da dönüşüm anlamında hiçbir şey yapılmadı' gibi eleştiriler getiriliyor. Oysa kentlerdeki fiziksel dönüşüm bir anda olacak şeyler değil. Karabağlar bugünkü düzensiz kent dokusuna yaklaşık 60-70 yılda kavuştu. Bunun sorumlusu toplum olarak bizleriz. Bundan sonraki süreçte de bu çarpıklığı hep birlikte gidermek zorundayız. Bunu yaparken kimseyi mağdur etmemeliyiz. Eğer acele edilirse, Türkiye'de çok sayıdaki olumsuz örnek gibi, geri dönülmesi olanaksız yeni sorunlar ortaya çıkar. Karabağlar Belediyesi olarak bu mantıkla hareket ediyoruz. Belirli bir zaman sonra Karabağlar'daki modernleşmenin, gelişmenin izlerini daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü her yıl nerede ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Planlama ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yolumuzda yürüyoruz."

Örnek projeler

7 yıl önce Karabağlar'da bu tür genel kurulların yapılacağı sadece Bozyaka Kültür Merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, bugün ise Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Mustafa Necati Kültür Merkezi'ndeki büyük salonlarla sayının 4'e çıktığına dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşama geçireceği Mimkent Kültür Merkezi Projesi'nin ihale sürecinde olduğunu belirterek, "Gelecek yıllarda kentimizin farklı bölgelerinde yeni kültür sanat merkezlerini yaşama geçireceğiz, Pazaryerlerini modernleştireceğiz. 2 yıl sonra hizmete açmayı planladığımız Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi, gençlerimize, çocuklarımıza önemli hizmet verecek" dedi.

'Siyasi rant peşinde değiliz'

Üniversite alanı, Poligon Deresi'nin rekreasyon alanı olması gibi konulara da değinen Başkan Selvitopu, "Bu konularda siyasi rant peşinde değiliz. Kentimizin geleceğini ilgilendiren bu konularda yerel yönetim olarak bizler de görüşlerimizi ortaya koyuyor, kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da kentle ilgili konularda susmamız asla söz konusu olamaz. Karabağlar Belediyesi kentin gelişmesine engel olacak hiç bir davanın içinde olamaz. Ancak kentin geleceğini ipotek altına alacak uygulamalara da karşı durmaya devam edektir" diye konuştu.

Ağrı güven tazeledi

Daha sonra tek listeyle yapılan seçimde, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı güven tazeledi. Konseyin yeni yürütme kurulu üyeleri de Feride Yıldırım, Feryal Güllüada, İhsan Ak, Laçin Ergün, Mürvet Engin, Nilgün Şentuna, Nurdan Saygıner, Ömer Ökten, Özgül Denizaltı, Rıza Ercan, Servinaz Ömür, Sibel Küçükyumruk ve Şafak Acar'dan oluştu.

Genel kurulda ayrıca eski yürütme kurulu üyelerine teşekkür belgesi de verildi.

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