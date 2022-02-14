Geçtiğimiz Hafta VALORANT'ta Neler Oldu? | Espor Gündemi

Çıktığı günden beri espora adını sağlam bir şekilde yazdırmış ve geniş bir topluluk oluşturmuş VALORANT'ın esporunda geçtiğimiz hafta neler oldu? Hangi transferler gerçekleşti? Takımların genel durumu nedir? Turnuvalar nasıl ilerliyor? VALORANT Esporu'nun haftalık gündemini sizler için derledik.

Transferler, Oyuncular ve Takımların Genel Durumları

Geçtiğimiz yıl hem erkek hem de kadın VALORANT takımları ile Türkiye ve EMEA'da ses getirmeyi başarmış ABD merkezli Oxygen Esports, erkek takımını dağıtmasının ardından geçen haftanın başında kadın takımı ile de yollarını ayırdı. Oxxgen Esports ismi ile son olarak 2022 Game Changers EMEA: Series I'da ter döken kadın oyuncular turnuvayı 5.-6. sırada tamamlamıştı. Oxygen Esports'un yakın zamanda Türkiye faaliyetlerini tamamen durdurması bekleniyor. Riot Games'in Türkiye ile ilgili yeni kararları sebebiyle başarılı e spor kulübünün VALORANT faaliyetlerini Kuzey Amerika'ya taşıyacağı tahmin ediliyor.

2021 sezonunu istikrarlı bir şekilde başarıyla sürdüren ve Champions 2021'de yarı finali görmeyi başaran Latin Amerika bölgesinin yıldız takımı KRÜ Esports'un başarılı eski koçu Rodrigo "Onur" Dalmagro, Leviatán takımı ile anlaştı. Kasım 2021'de yeni kadrosunu kuran ve Challengers Güney Latin Amerika'da davetli olarak mücadele eden Leviatán, Onur ile birlikte bu sezon başarı kovalayacak.

VCT 2021: 3. Aşama'da VALORANT sahnesine çıkan ve kısa sürede büyük başarılara imza atan Papara SuperMassive Blaze'in eski oyuncusu ve bu sezona İtalyan e spor kulübu Dsyre bünyesinde başlayan Mehmet "Turko" Özen, kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığını duyurdu. Turko, takımı ile bu sezon Avrupa'da katıldığı iki açık elemelerden geçememiş fakat VRL DACH: Evolution'ın açık elemelerini geçerek ligde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Almanya merkezli başarılı e spor kulübü MOUZ, VALORANT sahnesine giriş yaptı. MOUZ'un kadrosunda Team Liquid forması giymiş James "Kryptix" Affleck de yer alıyor.

VCT 2021: Masters - Berlin'in finalisti ve Champions 2021'i grup aşamasında tamamlayan ENVY, VALORANT sahnesinden çekildi. ENVY'nin kadrosunu transfer eden Kuzey Amerika FPS'nin önemli isimlerinden OpTic Gaming, VALORANT sahnesine giriş yaptı. ENVY, Challengers Kuzey Amerika'da oynamak için davet almıştı.

VRL MENA: Resilience - Levant ve Kuzey Afrika'da mücadele etmek için davet alan ve ülkemizde de League of Legends faaliyetlerini yürüten NASR ESPORTS, yeni kadrosunu duyurdu.

Entropiq, Straight Outta Retirement ismi ile VRL East: Surge'de mücadele edecek olan kadroyu bünyesine kattı.

Futbolist VALORANT Takımı Menajeri Dağhan "da1moN" Eryılmaz, takımdan ayrıldığını duyurdu.

VRL France: Revolution'da mücadele edecek olan Team BDS, kadrosunda üç değişiklik yaptı. TakaS, AKUMAAAAA ve Happy ile yollarını ayıran Fransız ekibi, Mickeywoy, Fizzy ve juseu ile anlaştı.

Belçikalı spor kulübü KV Mechelen'in espor şubesi olan KVM Esports, VALORANT sahnesine giriş yaptı.

VRL MENA: Resilience - Levant ve Kuzey Afrika'da mücadele etmek için davet alan Geekay Esports, yeni kadrosunu duyurdu.

Beşiktaş Esports Female'in koçu Onurhan "fist" Atak, takımdan kendi isteği ile ayrıldığını ve yeni bir takım aradığını duyurdu.

VALORANT 2022 Champions Tour

2022 Champions Tour: 1. Aşama - Challengers, Kuzey Amerika, Brezilya, Latin Amerika ve EMEA'da başladı. Bu yıl yeni bir format ile oynanacak olan VALORANT Challengers, bütün bölgelerde lig ve playoff aşaması olarak iki aşamada oynanacak.

The Guard, Cloud9, XSET, Version1, Rise ve Sentinels; Challengers Kuzey Amerika'nın ilk haftasından galibiyetle ayrıldı.

Libery, LOUD, Keyd Stars ve FURIA; Challengers Brezilya'ya galibiyet ile başlayan takımlar oldu. Bu sezon VALORANT faaliyetlerini Brezilya'ya taşıma kararı alan Ninjas in Pyjamas ise FURIA karşısında 2-1 mağlup oldu.

EMEA bölgesinde ise A Grubu'nda yer alan üç Bağımsız Devletler Topluluğu temsilcisinin üçü de lige galibiyetle başladı. B Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz ise ilk hafta galibiyet alamadı. Detaylar;

2022 VRL Türkiye: Birlik ligi, Surreal Esports - Fenerbahçe Espor ve Thunderbolts Gaming - Galatasaray Espor karşılaşmaları ile bugün başlayacak.

VALORANT Regional Leagues, 8 bölgede (İspanya, Fransa, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, DACH) bu hafta başlayacak.

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