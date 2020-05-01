Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
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Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
01.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:20

Geçtiğimiz hafta lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Harun Tan, sosyal medya hesabından Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırdı.

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"GÖMDÜK NE VARSA İÇİMİZE"

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören oğlunu kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı. Şiirin sözleri ise şu şekilde: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım

"LEŞE ÜŞÜŞEN KARGALAR GİBİSİNİZ"

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, cenaze törenine gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına Instagram hesabından isyan etmişti. Tan paylaşımında "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" demişti.

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Şimdilerde oğlunun odasından hiç çıkmayarak acısını derinden yaşayan Ebru Şallı'nın oğlunun iyileşmesi için kemik iliği verdiği ortaya çıktı. Annesinin ilik nakline olumlu yanıt veren minik Pars'ın hastalığı kısa bir süre sonra yeniden nüksetti. 9 yaşındaki Pars, geçtiğimiz hafta Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şallı, oğlunun mezar taşına kalpler çizerken, "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
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