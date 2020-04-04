Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı
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Zonguldak, Jandarma, Sakarya, Düzce, Güncel

Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların kapatılmasıyla, Düzce ile Sakarya arasında jandarma ve polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için yolu kayalarla kapattı.

04.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:45
Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Büyükşehir olan Sakarya ile Düzce sınırında da jandarma ve polis ekipleri güzergahlar üzerinde önlemleri aldı.

ÖNLEMLER ARA YOLLARDA DA ALINDI

Önlemler yalnızca TEM ve D-100 yolları gibi ana güzergahlar arasında değil, ara yollarda da alındı. Köy yollarına da jandarma tarafından kontrol noktaları kuruldu. Köylerin arasından geçişleri engellemek amacıyla Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan Yeşilvadi Köyü ile Düzce'ye bağlı Yeşilyayla köyü sınırında önlem alan jandarma ekipleri, araçların gidiş ve gelişine izin vermedi. Yalnızca Sakarya'da ikamet eden kişiler ile iş nedeniyle şehir değiştirmek zorunda kalanların geçişlerine izin verildi.

Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı

MUHTAR YOLDA NÖBET TUTUYOR

Yeşilvadi Köyü Muhtarı Süleyman Selman, "Burası tam Düzce sınırı. Yeşilvadi ile Yeşilyayla arasındaki nokta. Şu anda tam sınırdayız. Kontroller iyi gidiyor. Vatandaşlar da kurallara uyuyor. Sağ olsunlar dikkat ediyorlar. Bugün orada işleri olanla gidip gelecek. Kesinlikle geçiş yasak, biz de 7-24 buradayız. Nöbet tutuyoruz. Bir sıkıntı olmayacak inşallah. Araçla geçişi kesinlikle yasak" dedi.

YOL KAYALARLA KAPATILDI

Düzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için ilginç bir önlem alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesi ile Düzce'nin Gümüşova ilçesini birbirine bağlayan az bilinen bir yol olan Yeşilyayla köyünün yolu kayalarla kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüler, yoldaki kaya parçaları ve emniyet şeritlerini görünce şaşırdı. Yoldan geçmek zorunda olanlar geri dönüp, alternatif güzergahlara yöneldi.

Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı
Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı
Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı

Haberin Videosu:

Artık geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı

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