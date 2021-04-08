Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedeni ve belirtileri nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu tedavi yöntemi nedir?

Bir sindirim sistemi hastalığı olan Geçirgen bağırsak sendromu, ikinci beyin dediğimiz bağırsaklarda oluşan bir sorundur ve hayat kalitesini oldukça etkilemektedir. Son zamanlar Tuğba Özerk, Neslihan Atagül gibi ünlü isimlerde de görülen geçirgen bağırsak sendromu merak edilen bir hastalık oldu. Peki, Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedeni ve belirtileri nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu tedavi yöntemi nedir? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bir sindirim sistemi hastalığı olan Geçirgen bağırsak sendromu, ikinci beyin dediğimiz bağırsaklarda oluşan bir sorundur ve hayat kalitesini oldukça etkilemektedir. Son zamanlar Tuğba Özerk, Neslihan Atagül gibi ünlü isimlerde de görülen geçirgen bağırsak sendromu merak edilen bir hastalık oldu. Peki, Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedeni ve belirtileri nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu tedavi yöntemi nedir? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

İkinci beyin olarak bildiğimiz bağırsaklar, sindirim sistemi ve metabolizmamız açısından oldukça önemlidir. Bağırsaklarda meydana gelen geçirgen bağırsak sendromu sıkı bağların açılması durumu ile ifade edilir. Sıkı bağlarda vücuda alınan sadece besinlerin, vitamin ve minerallerin geçişine izin verildiğinden hücreler arasındaki sıkı bağların bozulması neticesinde kan dolaşımına zararlı toksin ve maddeler de geçebilir. Dolayısıyla sıkı bağlarda mikropların toksinlerin ve sindirilmemiş yiyeceklerin olması bağırsağa zarar vermektedir. Tüketilen besinlerin hangisinin kan dolaşımına karışacağı ve hangisinin dışkıyla vücuttan atılacağı konusunda bağırsaktaki duvar rol oynuyor. Bağırsaktaki kontrolsüz geçişle vücuda alınan toksinler bağışıklık sistemindeki yükü artırıyor. Sonrasında bu maddeleri tanımayan bağırsak sistemi kendi dokusuna saldırmış oluyor.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDEN OLUR?

Geçirgen bağırsak sendromunun nedeni henüz tam olarak bilinemiyor. Fakat bununla birlikte geçirgen bağırsak sendromunu neden olabilecek bazı risk faktörleri vardır. Bunlar;

-enfeksiyonlar

-alkol tüketimi

-kötü beslenme şekli

-stres

-diyabet

-Lupus gibi otoimmün bozukluklar geçirgen bağırsak sendromuna sebebiyet verebilir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Geçirgen bağırsak sendromu belirtilerini şöyle sıralayabiliriz;

- Cilt problemleri

- Besin alerjileri

- Nörolojik sorunlar

- Vitamin eksikliği

- Tedavisi olmayan depresyon

- Sürekli baş ağrısı

- Fibromiyalji

- Kabızlık

- İshal

- Şişkinlik

- İrritabl bağırsak sendromu

- Kronik yorgunluk gibi belirtileri vardır.

Tiroit Sorunları

Sızdıran ya da geçirgen bağırsak sendromu, tiroit hormonlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Çünkü bağırsak mikro florası ile tiroitlerin sağlığı doğru orantılıdır.

Besin Alerjileri

Vücudumuza alerji yapabilecek birçok besin girdiğinden normal alerjik reaksiyonlardan daha farklı ve yoğun alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor.

Duygu durum bozuklukları

Yapılan araştırmalara göre geçirgen bağırsak sendromu farklı nörobilişsel bozukluklarsa sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bağırsakta bulunan aşırı geçirgenlik psikobiyotik etkisi ile probiyotiklerin kaybolmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte bağırsakların serotonin hormonunun % 95 oranında sentezlediğini unutmamak gerekir.

Otoimmün hastalık: Sızdıran bağırsağın otoimmün (bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığıyla oluşan tepki ) bir hastalığa neden olabileceğini anlamanın anahtarı, ''zonulin'' olarak bilinen bir protein üzerinde yapılan araştırmalardır. Zonulin bağırsak bariyer bütünlüğünü göstermektedir. Sıkı bağları yapıştıran ya da onaran bir proteindir. Bu araştırmalara göre zonulin seviyesinin artması bağırsak geçirgenliğini göstermektedir. Gaitadan rahatlıkla ölçülebilmektedir.

Emilim bozuklukları

Sızan bağırsaklardan kaynaklanan çeşitli beslenme yetersizlikleri, mide asit düzeyinin yetersizliği, yaşamsal döngünün en önemli vitamini B12, magnezyum, folat ve diğer enzimlerin emilimini imkansız kılmaktadır.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Bit sindirim sitemi hastalığı olan geçirgen bağırsak sendromu hastalığı, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi yöntemi olarak hastalığa uygun bir şekilde beslenme düzeni oluşturmak ve yaşam tarzı değişikliğine gidilerek tedavi yolu izlenebilir. Bunula birlikte direkt olarak bir bitki önerisi ile tedavi mümkün değildir. Her hastalıkta olabileceği gibi geçirgen bağırsak sendromunda da bitkisel tedavi bilinçsiz bir şekilde yapıldığı takdirde zararlı olacaktır. Bitkisel tedaviden ziyada bu hastalık için iyi gelecek bazı besin ve besin grupları vardır.

Bağırsaklarımızın yüzeyinde bulunan lifli yapıların bozulması ve hasarın artması ile bağırsak hücreleri arasındaki bağlantılar da hasar görmektedir. Dolayısıyla bir sorun oluşmakta. Bu sorunu gidermek içinde beslenmeye önem verilmesi gerekiyor. Özellikle de inflamasyonu tetikleyen beslenme şekli; glüten içeren yiyecekler, aşırı şekerli ve unlu işlenmiş besinler, süt ve sütün içindeki laktoz vb. gıdalar bu grup içinde yer almaktadır.

Tedavi için; sürdürebilir bir şekilde fermente ve kollojenden zengin besinleri içeren bir beslenme şekli yürütülürse tedavi edici etki yaratır.

Geçirgen bağırsak sendromu belirtilerini yaşayan kişiler tedavi edici nitelikte olan besinleri tüketmeleri gerekir. İşte tedavi edici besinler;

ev yapımı kemik suyu

fermente lahana turşusu

aromatik yağlar

doymamış yap asitleri ( avokado yağı, Hindistan cevizi yağı gibi)

Bununla beraber kesinlikle hazır gıdalardan uzak durulması gerekir.

Yaşam tarzı değişikliği olarak yapılabilecekler;

- Her gece uykunuzu yeteri kadar almak

- Düzenli egzersiz yapmak

- Stresi azaltmak

- Sigara tüketimini bırakmak ve alkol tüketimini azaltmak

- Gereksiz antibiyotik kullanmamak