Gece yarısı ormana giren Youtuber'ın zor anları! Esrarengiz koca ayak karşısına çıktı - Haberler
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Gece yarısı ormana giren Youtuber'ın zor anları! Esrarengiz koca ayak karşısına çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medyada bir Youtuber tarafından kaydedilen görüntü çok konuşuldu. Söz konusu görüntüde "Koca Ayak" olduğu iddia edilen canlının görüntüsü yer alıyor. Youtuber, koca ayağın kendisini görünce çömeldiğini öne sürdü.

İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede dilden dile yayılan koca ayak efsanesi yeniden gündem oldu. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, gece geç saatlerde ormana giren Youtuber karşısına çıkan koca ayağın görüntüsünü kaydetti. Youtuber'in sosyal medya hesaplarına yüklediği görüntü, kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

Söz konusu videoda, iki ağacın arasında çömelmiş bir yaratık görülüyor. Yüzü tam olarak belli olmayan hayvanın, vücudunun da oldukça güçlü olduğu belli oluyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da görüntülere inanmadıklarını belirterek, koca ayak olayının sadece bir efsanede ibaret olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, görüntüdeki canlının bir goril olduğunu söyledi.

Kocaayak veya Yeti, bazılarının Himalayalar'da yaşadığına inandığı, primat-benzeri, büyük bir yaratıktır. Her ne kadar varlığına inananlar mevcut olsa da bilim adamlarının çoğu, yetinin var olduğu ihtimalinin eldeki verilere göre çok zayıf olduğunu ve bu nedenle onun efsanevi bir yaratık olduğu fikrindedir.

Gece yarısı ormana giren Youtuber'ın zor anları! Esrarengiz koca ayak karşısına çıktı

Gece yarısı ormana giren Youtuber'ın zor anları! Esrarengiz koca ayak karşısına çıktı

Gece yarısı ormana giren Youtuber'ın zor anları! Esrarengiz koca ayak karşısına çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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