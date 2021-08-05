Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
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Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarına müdahalede yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.

Isparta'da Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının 4'üncü gününde hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gün boyunca 6 helikopter ve 1 uçakla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale edildi.

HELİOPTERLER İLK KEZ GECE MÜDAHALE EDİYOR

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Ukrayna'dan bugün Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen 4 gece görüşlü helikopter, farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için havalandı. Sütçüler Çandır bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ilk kez bu akşam müdahale edildi. Yıldız Mahallesi'nde gece alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale eden helikopterler, yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor.

Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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