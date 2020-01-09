: Geç gelen trafik cezası başvurusu

09.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:53

Geç tebliğ edilen trafik cezalarına tepki gösteren sürücüler, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Kendilerine Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da eşlik etti.

Burada yaptğı açıklamada, birikmiş cezaların ödenmesinde yaşanan zorluklara dikkat çeken Aydın Ağaoğlu, "Bu dosyalar dolusu cezanın sebebi 2011 yılında Kabahatler Kanununa yapılan bir ek düzenleme ile ihlalli geçişin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar ceza gönderilebilir. Bu kadar uzun zaman bekletilir mi? Bu iyi idare kavramı ile uyuşmaz. O tarihte o aracı kendi mi kullandı, nasıl hatırlasın? Bu kadar birikmiş cezayı nasıl ödesin? Cezaların amacı caydırmaktır. Oysa cezaya muhatap olduğunu iki yıl sonra, bir yıl sonra, aylar sonra öğrenen vatandaşlar öğrenme süresine kadar o ihlali yapıyor. Yüzlerce defa geçiyor ceza balyası ile karşı karşıya kalıyor" dedi.

CEZA BİLDİRİM SÜRESİ 7 GÜNE İNDİRİLMELİ

Ağaoğlu ayrıca cezaların ödenmesi için bazı araç sahiplerinin mal varlıklarını da satmak zorunda kaldığını söyledi. Hız sınırının değiştirilmesi durumunda bu cezaların yazılmayacağını ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bunları ödeme kalktıklarında bütün varlıklarını satsalar altından kalkamıyorlar. Burada yapılması gereken, mutlaka aylar sonra gönderilen cezalar silinmeli, ödenmiş olanlar iade edilmelidir. Ayrıca gönderilmemiş olanlar da iptal edilmeli ve özellikle İstanbul Havalimanı yolundaki 70 km'lik hız sınırı makul noktaya çekilmeli. İstanbul içinde bile pek çok yerde 80 km iken orada 70 km olması düşünülemez. En önemlisi de bundan sonra ileriye dönük aynen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olayında olduğu gibi bu cezaların bildirim süresi eskisi gibi 7 güne indirilmelidir. Teknoloji çağındayız, cep telefonu uygulaması geliştirilip anında bildirim yapılabilir."

150 bin liralık ceza için iki aracını satan ve evini de satılığa çıkaran Nejdet Adıyaman, "Ben iki aracımı sattım bu cezaları ödemek için. Şu anda evi de satılığa çıkarttım. Daha gelecek olan 8-9 ay cezamız var. Bu cezaları nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Aşağı yukarı 150 milyar gelmiş" dedi.

Ahmet Malkadı da yazılan cezaların yüzde 90'nının 70 km'lik hız sınırından kaynaklandığını belirtti. Hız sınırının yükseltilmesi durumunda cezalarla karşılaşmayacaklarını belirten Malkadı, "Turizm taşıma firması sahibiyim. Sadece Nisan ve Mayıs ayında şirketime tebliğ edilen 150 bin lira tutarında ceza var. Ayrıca şirketimin e-devletinde 600'ü geçkin ceza tutanağı şu anda tebliğ edilmek üzere bekliyor. Biz bunları nasıl ödeyeceğiz? Ödeme şansımız zaten yok. Genelde bu cezalar 70 km hız sınırına tabi tutulduğumuz için yediğimiz cezalar. Hız sınırı 80 km olsa bu cezaların yüzde 90'ı yok. 90 km olsa cezamız yok. Bu hız sınırının düzeltilmesi, bu cezaların bir kanun maddesi ile affedilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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