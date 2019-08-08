Gebze'den kısa kısa

08.08.2019 09:16

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi arasında ülke sanayisine katma değerli ürünler geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

GTÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törene GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Kazlıçeşme Ar-Gr Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alkoç ile akademisyenler ve firma yetkilileri katıldı.

Rektör Aslan, burada yaptığı konuşmada, imzalanan her protokolle farklı alanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan gücü ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını amaçladıklarını söyledi.

Üniversitenin araştırma ve eğitim alt yapısının sanayicilerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Aslan, sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm çözümler için, üniversitenin ileri teknolojide ve dünya standartlarında katkısının olacağını ifade etti.

Alkoç ise protokolün katma değeri yüksek ürünleri oluşturacak iş ve proje çalışmalarının da başlangıcı olduğunu belirterek, çalışmaların daha öğrenciyken iş tecrübesi ve deneyimi kazanmaları adına öğrencilere faydalı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Aslan ve Alkoç iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokolle GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora ve lisansüstü tezleriyle lisans bitirme ödevlerini, tez/ödev danışmanı ve öğrencinin istemesi halinde firmanın Ar-Ge konularında ve Ar-Ge projeleri temelinde yapılabilecek, sanayiye araştırmacı yetiştirme amacıyla ortak çalışmalar yürütülebilecek.

İlgili alana yönelik proje çalışmaları karşılıklı yürütülecek, dış kaynaklarca finanse edilen (Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK, FP7, H2020, AB Projeleri, NATO, AGİT, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Ajansı, Afrika Yatırım ve Gelişim Bankası vb.) projelere taraflar birlikte katılabilecek. Karşılıklı seminer ve eğitim vermesi, deneyim paylaşımları yapılabilecek. GTÜ öğrencilerine şirket tarafından staj ve iş imkanı olanaklarının tanıması konusunda ortak hareket edilecek.

Belediyeden Gebzespor'a 300 bin lira yardım

Gebze Belediye Meclisi Toplantısı'nın ağustos ayının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda çeşitli gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, gençlik ve spor komisyonununda ele alınan Gebzespor'a 300 bin lira nakdi yardım yapılması, bu miktarın 100 bin lirasının peşin olarak verilmesi, kalan tutarın ise 4 taksitle ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyelerinin sorusu üzerine Başkan Büyükgöz, önceki meclis toplantısında yapılması planlanan yolun, Ballıkayalar'daki ağaçlara zarar vermeyeceğini belirterek, konuyla ilgili sunum yaptı.

Bir sonraki meclis toplantısının 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmasına karar verildi.

Şampiyonlardan Kaymakam Güler'e ziyaret

Türkiye Ju Jitsu Şampiyon Kocaelispor takımı sporcuları, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul Kilyos'ta 2-4 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasına Türkiye şampiyonu olan Kocaelispor Kulübü sporcuları Burakcan Işık, Mehmet Emin Yeşilyurt, Mehmet Emin Soysal, Mehmet Ali Gültekin, Abdullah Şuk ile antrenörü Kemal Sarumsak hazır bulundu.

Kaymakam Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyon sporcuları ve kulüp antrenörünü başarılarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA