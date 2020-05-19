Gebze'de üstü açık otobüsle bandolu 19 Mayıs kutlaması
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Gebze'de üstü açık otobüsle bandolu 19 Mayıs kutlaması

Gebze'de üstü açık otobüsle bandolu 19 Mayıs kutlamasıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı üstü açık otobüs ile Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde bando eşliğinde gezerek kutladı.

Gebze'de üstü açık otobüsle bandolu 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:04

Gebze'de üstü açık otobüsle bandolu 19 Mayıs kutlaması

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı üstü açık otobüs ile Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde bando eşliğinde gezerek kutladı. Gebze Ticaret Odası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu vatandaşlara yaşattı. Üstü açık otobüste bulunan bando marşlar çalarken, otobüs Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde gezerek bayram coşkusunu taşıdı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla coşkuya ortak oldu. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler koronavirüsten dolayı insanların evlerinde bulunduğunu belirterek, ?O günkü şartlarla benim karakterim özgürlük ve bağımsızlık diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını kutluyorum. Onların anısına bugünü kutluyoruz. Özellikle bu günümüzü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bugünlerde virüsten dolayı insanlar evlere mahkum olmuş durumda. Biz hem onlara biraz moral olsun hem de milli değerlere Gebze Ticaret Odası olarak nasıl sahip çıktığımızı gösterelim istedik. Kentimizin farklı yerlerini gezeceğiz. Biz şunu öğrendik ki, biz yere düşsek bile her zaman ayaktayız.? dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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