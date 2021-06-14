Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı
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Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı

Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte her gün 670 bin kişinin işe gittiğini belirterek, "Türkiye dış ticaret hacminin yüzde 19'u bölgemizde gerçekleşiyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte her gün 670 bin kişinin işe gittiğini belirterek, "Türkiye dış ticaret hacminin yüzde 19'u bölgemizde gerçekleşiyor. Bu rakamlara baktığımızda da bu şehre ne yapılsa bu şehir hak ediyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Gebze-Darıca Metrosu TBM Töreninde konuşan Yavuz, Türkiye'de en büyük değişim ve devrimin ulaşımda olduğunu söyledi.

Bunu her gittikleri yerde gördüklerini ifade eden Yavuz, "Yollardan, metrolardan, hızlı trenlerden de bunu çok rahat görebiliriz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve kıymetli heyetine şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Kocaeli'de her gün 670 bin kişi işe gidiyor. Türkiye dış ticaret hacminin yüzde 19'u bölgemizde gerçekleşiyor. Bu rakamlara baktığımızda da bu şehre ne yapılsa bu şehir hak ediyor. Bu şehir, Türkiye'deki en fazla vergi veren 4. şehir. Bu anlamda da buradaki iş adamlarımıza, emek veren işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da burada yapılan her yeni çalışmanın kendileri için heyecan vesilesi olduğunu dile getirerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kocaeli'ye yaptığı bu çalışmanın kenti rahatlatacağını kaydetti.

Özellikle organize sanayi bölgeleri, Gebze ve Darıca arasındaki trafik açısından bir rahatlama sağlanacağına işaret eden Büyükakın, "Marmaray ile Gebze'de entegre olması açısından bölge trafiğine, İstanbul'un raylı sistemine bağlaması açısından da ciddi katkı sağlayacak. Günde yaklaşık 55 bin aracı trafikten çekiyor olması bölge açısından, sürdürülebilir çevre açısından da çok kıymetli. Proje dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın sizin şahsınızda tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Samir Çakır, İlyas Şeker, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindekiler, tünel açma makinesiyle kazıyı başlatmak üzere butonlara bastı.

Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı
Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı
Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı
Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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