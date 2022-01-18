Gebze bölgesinde parklara yoğun bakım

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Herkes için daha yaşanabilir ve mutlu bir kent için 7/24 sahada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki park alanları içerisinde yer alan spor aletlerinin ve oyun gruplarının yenileme çalışmalarını yazın olduğu gibi kışın da yoğun bir çalışma programı çerçevesinde gerçekleştiriyor. Vatandaşların ve çocukların parklarda daha güvenli ve sağlıklı ortamda vakit geçirmelerini sağlamak isteyen ekipler, bu kapsamda zaman içerisinde tahribata uğrayan, hava koşulları ve kullanımdan dolayı zarar gören çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapıyor.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ PARK ORTAMI

Ekipler, Kocaeli genelinde olduğu gibi Büyükşehir'in sorumluluğunda olan Gebze bölgesindeki parkları da bakım ve onarımdan geçiriyor. Buna göre Gebze bölgesinde Büyükşehir'in gözetiminde bulunan Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı, Gaziler Dağı Tabiat Parkı, Çayırova Çağdaş Kent Mesire Alanı, Darıca Balyanoz Koyu Parkı, Darıca Millet Bahçesi ve Dilovası Sahil Parkı'nda yoğun bir çalışma programı uygulayan ekipler, yapılan denetimlerde tespit edilen hasarlı oyun grupları ve spor aletlerine de anında müdahale ederek, bunların onarımını ve bakımını yapıyor. Çalışma dahilinde işlevini yitiren parçaları değiştiren, kırılan spor aletlerini ise onarıp yeniden yerine montajlayan ekipler, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli bir park ortamı sağlamak için çalışıyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri