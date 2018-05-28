Gazze ve Gaziantep Arasında Canlı Yayında İftar Heyecanı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile Gaziantep ve Gazze'de kurulan iftar sofraları ile iki şehri canlı yayınlanarak, itfara katılanların birbirlerini görme fırsatı sunuldu.

Yedi Başak, Şahinbey Belediyesi'nin de destekleri ile Gazze halkına Ramazan yardımlarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep Şehreküstü Konakları'nda kurduğu ve 4000 insanın iftarını açtığı sofralarda aynı anda Yedi Başak Derneği'nin organizesi ile de Gazze'de 1000 kişi toplandıkları statta iftarlarını açtı. Yedi Başak kurduğu dev ekranlar ile ezana yakın iki şehri birbirine canlı bağladı. Gazze ile gerçekleştirilen bağlantı Gaziantep'in bütün Televizyon kanallarında iftar özel yayını olarak canlı yayınlandı. Şahinbey Belediye Bşk. Mehmet Tahmazoğlu, Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Serpil Kavrak ve Diyanet yetkilileri canlı yayın esnasında Gazze'deki Yedi Başak ekiplerinden bilgi alıp iftar ile ilgili duygularını paylaştı. Gazze'de bulunan Yedi Başak ekibi, "Buradaki insanların Türkiye sevgisini görmelisiniz. İnsanlar evlerine sokaklara Türk bayrağı asıyorlar. Filistin davası ve Kudüs için Gazze halkı burada mücadele ederken Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın desteklerini sürekli yanlarında görmeleri onları Türkiye'ye müteşekkir kılıyor" şeklinde konuştu.

"Gazze-Antep kardeş şehirdir"

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut yaptığı açıklama ile Gaziantep ve Gazze arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak, "Filistin bütün Müslümanların ortak davasıdır. Biz Yedi Başak olarak Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde yanlarındayız. Onların onurlu ve kararlı dik duruşlarında yeterli desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün de Şahinbey Belediyemiz ile Gazze'de gerçekleştirdiğimiz iftar programı ile iki kardeş şehrimizi birbirine bağladık. İftar programlarını canlı olarak birbirine bağlayıp Gazze-Antep Kardeşliğini daha da güçlendirmeye çalıştık" dedi.

Şahinbey Belediye Bşk. Mehmet Tahmazoğlu Gazze'de iftarlarını açanlara seslendiği konuşmasında Gaziantep Halkı olarak onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Tahmazoğlu ise, "Filistinli kardeşlerimiz şunu unutmasın ki kalbimiz, gönlümüz, duamız sizlerle beraber. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'deki tüm kardeşlerimiz sizlerin duacısı, destekçisi Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Bu yıl gerçekleştirdiğim Kudüs ziyaretimde Filistin halkının oradaki durumuna ve mücadelesine bizzat şahitlik ettim. Belediye olarak Filistin'in, Gazze'nin ve Mescid-i Aksa'nın Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğunu vurguluyor ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Yedi Başak Derneğine bu anlamlı etkinliği yürüttükleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

İsrail tarafından kara, deniz ve havadan kuşatma altında bulunan Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen Gaziantep halkı yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünde tebessüme vesile oluyor. Aileler Türkiye'den gelen yardımlarla iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile Şahinbey Belediyesi'ne şükranlarını iletti.

Öte yandan, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başta Türkiye olmak üzere, Kudüs, Gazze, Afrika Ülkeleri ve Suriye'de "Kardeş İftar Sofraları" kurarak, ihtiyaç sahiplerine yardım severlerin zekat/fitre ve desteklerini ulaştırmaya devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP