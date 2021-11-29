Gazze'deki Büyük Ömer Camii aydınlatıldı

İDDEF, İsrail saldırılarında elektriksiz kalan ve aylarca karanlıkta ibadet yapılan Gazze'deki Büyük Ömer Camii'ni kurduğu güneş enerjisi panelleri ile aydınlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), eğitim ve insani yardım çalışmalarıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde cami, mescit ve medrese gibi kalıcı eserler inşa ederken aynı zamanda onarım projeleriyle İslami eserlere sahip çıkıyor. Bu kapsamda son olarak Filistin'in Gazze şehrindeki Osmanlı'dan yadigar olan Büyük Ömer Camii için harekete geçen İDDEF, 'Gazze Büyük Ömer Camii Aydınlatma Projesi' ile camiye sürdürülebilir elektrik sağladı.

Verilen bilgiye göre, Gazze şeridindeki en eski ve en büyük camii olan Büyük Ömer Camii'nin güneş enerjisi panelleri İsrail'in saldırılarında kullanılamaz hale geldi. İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de yıkımın gerçekleştiği her bölgede insani yardımlarda bulunan İDDEF, hayırseverlerin projeye verdiği destekle Büyük Ömer Camii'nin güneş enerjisi panel sistemini tekrar kurarak Filistinli Müslümanları elektriğe kavuşturdu. Gazze halkının en temel hakkı olan ibadetlerini daha kaliteli olarak yerine getirmesini hedefleyen İDDEF, kurduğu güneş enerjisi panelleriyle sürdürülebilir bir enerji oluşturarak Müslümanların ibadetlerini ve derslerini rahat şekilde yapmalarını sağladı. Mum ışığında sabırla ibadetlerini sürdüren cemaat ve hafızlığa devam eden Müslümanlar uzun süre sonra gelen elektrik aydınlığının şükrünü eda ederek namaz kıldı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Elektriği adeta bir savaş silahı olarak gören İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda özellikle şehrin enerji kaynaklarını hedef alarak Gazze'nin günde 12 saatten fazla elektrik kesintisi yaşamasına neden oldu. İsrail saldırılarında Gazze'nin İslami ve tarihi açıdan en önemli mekanlarından Büyük Ömer Camii de hasar görerek elektriksiz kaldı. Kardeşlerimiz ibadetlerini, gençlerimiz ise hafızlık derslerini mum ışığında yapmak zorunda kaldı. Jeneratörler için ihtiyaç duyulan yakıtın pahalı olması ve sürdürülebilir bir enerji sağlamak için güneş enerjisi panel projesini hayata geçirdik. Hayırsever bağışçılarımızın destekleri ve Gazze'deki ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla Osmanlı yadigarı Büyük Ömer Camii'ni ve cemaatini karanlıktan kurtardık. Hep birlikte zulmün karanlığına aydınlık, geleceğe umut olduk. Gazze'deki Müslümanları yalnız bırakmayan tüm hayırseverlere teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL