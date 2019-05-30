Gazipaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

Gazipaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiyi göre, Ahmet Çağlar'ın kullandığı 07 UJ 647 plakalı otomobil, Yeni Mahalle D 400 karasyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.
Kazada yaralanan ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Çağlar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: AA
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