Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Haberler | Genel

Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Orman Kahramanları Parkı^' hizmete açıldı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Orman Kahramanları Parkı^' hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karadeniz Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan park projesi tamamlandı. Orman Kahramanları Parkı adı verilen parkın açılışına Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı İlyas Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Ülkenin başına gelen ve çok sayıda tahribata neden olan orman yangınlarına da değinmek amacı ile parka Orman Kahramanları ismi verildi. Toplamda 3 bin 100 metrekare alana sahip olan parka; biri 160 metrekare diğeri 75 metrekare olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik 2 adet çocuk oyun alanı, 80 metrekare tek pota basketbol sahası, bin 200 metre yürüyüş parkuru, 2 adet fitness alanı ve 8 adet fitness aleti ile 4 adet pergola oluşturuldu. Çocukların oyunlarıyla başlayan park açılışında mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Dualarla açılan parkı ilk olarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı İlyas Özdemir gezdi. Parkı Gezen Başkan Usta vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

"Yangınlarda mücadele eden kardeşlerimizin ismini burada yaşatalım istedik"

Parkın açılışını yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Biliyorsunuz birkaç ay öncesinde Türkiye'de çok büyük bir yangın felaketi ile karşı karşıya kalmıştı ülkemiz. Yangını biz burada televizyonlarda izlerken orada can siperhane çalışan ormancı kardeşlerimiz, itfaiyeci kardeşlerimiz ve devletimizin bütün kurumları bu yangını söndürmüştür. Baş aktörlerimiz bu yangını söndürmede ormanın kahramanları olmuştu. Ormanın kurtaranlar olmuştu. Bizde dedik ki bir daha yangın olmaması adına ormanda mücadele veren ormancı kardeşlerimizin ismini şehrimizde yaşatalım. Gelecekte bu parkta oynayan çocuklarımız güzel bir çevreye kavuşsun ağaç dikerek yeşil bitki örtüsüyle çevremizi güzelleştirsin. Hem ağaçları hem de ormanları korusun. Biz de o yangında şehit olan vatandaşlarımızın burada anılarını yaşatalım. Karadeniz Mahallemizde bulduğumuz her boş noktaya yeşil alan ve park yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük olmasa da eski haliyle atıl vaziyette duran. Hatta gelen hemşerilerimizin parkı başlatma startı verdiğimiz günde burası park olmaz başka işiniz yok mu diye bize sitem ettiklerinde biz buraya yapacağımız parkı sadece kocaman bir park olarak değil çocuklarımızın sizlerin oturup gezip dolaşıp boş vakit geçireceği bir mekan olarak inşa edeceğimizi söylemiştik. Nitekim bu gerçekleşti. Bu park 3 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip ve bin 200 metre yürüyüş yolu olan bir alanı kapsıyor" şeklinde konuştu.

Park açılışına gelen küçük çocuk Gamze Öztürk, " Bu parkı bizim için yani çocuklar için açtığımız için çok teşekkür ederiz. İyi oyunlar vardı çok eğlendik" dedi.

Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziosmanpaşa'da 'Orman Kahramanları Parkı' hizmete açıldı - Haberler
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