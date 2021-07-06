Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN
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Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gaziosmanpaşa'da Kur'an Kursu olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da Kur'an Kursu olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı kursiyerlere ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 01.15 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1100 Sokak'ta bulunan Sayit Demirci Camii ve Erkek Kuran Kursu'nda meydana geldi. Yaklaşık 40 kursiyerin eğitim-öğretim gördüğü binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bazı kursiyerlerin dumandan etkilendikleri görüldü. Dumandan etkilenen öğrencilere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın sonucu Kur'an Kursu binasında hasar meydana geldi.

ELEKTRİKLERİN KESİLMESİNİN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI İDDİASI

Yaklaşık bir yıldır aynı saatlerde kısa süreli elektrik kesintisini olduğunu belirten mahalle sakinleri, yangının bu kesintinin ardından elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika: GAZİOSMANPAŞA'DA KUR'AN KURSU'NDA KORKUTAN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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