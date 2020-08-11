Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi
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Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi

Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi Kaymakam Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da denetimlere katıldı Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, korona virüs denetimlerine katıldı.

11.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:10

Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi

Kaymakam Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da denetimlere katıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, korona virüs denetimlerine katıldı. Hatipoğlu ve Usta vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 tedbirleri" doğrultusunda Gaziosmanpaşa ilçesinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Denetimler sırasında Vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna uyarıldı.

"Halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz"

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızın özellikle maskeye çok büyük bir şekilde riayet ettiklerini görmek, iş

yerlerinde genel olarak alınmış olan tedbirlerin büyük bir kısmının yerine getirilmiş olduğunu görmekten mutluyuz. Bu denetimlerle, vatandaşlarımızın sağlığını, halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. İnşallah bu salgın sıkıntısından ülkemiz, dünya en kısa zamanda kurtulur. Özellikle maske konusunda vatandaşımızın çok büyük duyarlılığı söz konusu. İş yerlerimizin de aldığı tedbirlerin çok iyi olduğunu görüyoruz. Eksik olan bazı hususlarda da rehberlik faaliyetlerinde bulunuyoruz" dedi.

"İnsanlarımız pandemi sürecini dikkate alarak lüzumsuz sokakta dolaşmıyor"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Kurallara uyma oranı oldukça yüksek. İnsanlarımız bu pandemi sürecini dikkate almakla birlikte lüzumsuz sokakta dolaşmıyor. İş yerlerini lüzumsuz işgal etmiyor. Gaziosmanpaşa genelinde pandemi hemen hemen disipline edilmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa'da minibüs şoförlüğü yapan Can Alma ise, "Salgın var olması gereken bu. Ayakta yolcum yok. 3-4 tane yolcum vardı. Minibüsümüzde dezenfektan, maske, uyarı levhaları var. Biz de mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi

Kaynak: İHA

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