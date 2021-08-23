Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
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Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı Başkan Hasan Tahsin Usta, kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti Gaziosmanpaşa'da Muharrem ayı etkinliği kapsamında vatandaşlara 3 ton aşure dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı

Başkan Hasan Tahsin Usta, kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da Muharrem ayı etkinliği kapsamında vatandaşlara 3 ton aşure dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, dev kazanlarda usta eller tarafından pişirilen aşureleri kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Muharrem ayı etkinliği kapsamında aşure dağıttı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Cem Vakfı Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı Şahin Çolak ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından bağlama dinletisi yapıldı. Dev kazanlarda, usta eller tarafından pişirilen 3 ton aşure, gülbenk (dua) edilmesinin ardından Başkan Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Dev kazanlarda Gaziosmanpaşlılar için aşure yapan usta Hasan Özdemir, aşure yapımını anlattı.

"Böyle olayların yaşanmaması için hep birlikte güç olmalıyız"

Aşure etkinliğinde konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bizden önceki tüm konuşmacılarımızın ortak paydası; bir olalım, iyi olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım mesajıydı. Gönülden katılıyorum. Kerbela ortak acımız, ortak derdimiz. Meselemiz hep aynı. Özelde de, temelde de, geçmişte de, gelecekte de aynı. Biz, Kerbela'nın ne anlama geldiğini, bize ne mesaj bıraktığını, üzerimize ne kadar sorumluluk yüklediğini bilenlerdeniz. Şimdi ki nesil, o acıları Cemevi'nin yapmış olduğu etkinliklerde daha iyi anlamalı ve böyle olayların yaşanmaması için hep birlikte güç olmalıyız. 'Kerbela aslında bir hak arayışıdır, özgürlüğün destanıdır. Kerbela birlikte mücadelenin sembolüdür. Biz, bu mücadelenin ortak paydasıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikten memnun olduğunu söyleyen Zeki Satılmış, "Çok güzel bir şey. Fakir fukara aşurenin tadına bakıyor. Ben devamlı olmasını isterim. Daha önce de camiinin orada yapılmıştı, katılmıştım" şeklinde konuştu.

Aşure yapanlara teşekkür eden Fatma Gölgeci ise, "Allah kabul etsin. Yapana edene teşekkür ederim. Çok güzel" diye belirtti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı
Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı

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