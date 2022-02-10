ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gazilik unvanının verişinin 101. yılı Şahinbey'de kutlandı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Antep'e Gazilik unvanının verilişinin 101. yıl dönümü kapsamında dart, satranç ve resim sergisi düzenledi.

Şahinbey Belediyesi'nin ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gaziantep'e Gazilik unvanın verilişinin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği dart, satranç ve resim sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Sporcularımızı ve öğrencileri tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan faaliyetlerden dolayı sporcuları ve resim çizen öğrencileri tebrik ederek, "Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde dart, satranç ve resim sergisi düzenledik. Gençlerimiz spor yaparak ve resim çizerek şehrimize Gazilik unvanının verilişinin 101. Yılını kutladılar. Çeşitli müsabakalarla yapılan etkinliklerde amaç gençleri bir araya getirerek sosyalleşmesini sağlamaktı. Gençlerimiz ve çocuklarımız etkinliklerde hem eğlendi hem de yarıştılar. Müsabakalar sonrasında gençlerimize madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Bundan 101 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz" dedi.