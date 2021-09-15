Gazilik Unvanının 100'üncü yılında gaziler bir araya geldi

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verilişinin 100. Yıldönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Fatsa Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde düzenlendi. Etkinlikte, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, gazi unvanının verilişinin 100. yıldönümü ile 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Fatsa, Ünye ve çevre ilçelerden gelen gaziler ve şehit aileleri buluştu.

Düzenlenen programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "19 Eylül, iki yönden önemli. Birisi Gaziler Günü olması ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik unvanını aldığı gün, birisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya teşrif ettiği gün olması. Dolayısıyla bu iki günü bir programla anmak istedik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bugün burada hür ve bağımsız bir toplumda yaşıyor olamazdık. Şehitlerimiz bu vatan için canlarını ortaya koydular, bu bakımdan sizler bizlerin için çok değerlisiniz" dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da konuşmasında, tüm şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade ederek, "Şehit ailelerimiz bu vatan uğrunda evlatlarını kaybettiler, hepsinin mekanları cennet olsun. Biz de bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak hepsi şehitlerimiz sayesinde olmuştur yine gazilerimiz de vatan savunmasında cansiperane görev yapmışlardır" ifadelerine yer verdi.

Şehitlik ve gazilik unvanlarının, hiçbir şekilde maddi değer ve menfaatle ölçülmeyecek kadar değerli olduğuna vurgu yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, şunları söyledi:

"Bizler için şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz ise onurlanmış vatan kahramanlarıdır. Bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş; bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Böyle bir milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Unutulmasın ki, şehit ve gazilerimizin mücadeleleri olmasaydı, onların iman dolu göğüsleri milli heyecanla çarpmasaydı ne istikbalimiz ne de istiklalimiz olurdu. Bunun için muhterem hatıraları ve verdikleri asil mücadeleleri bizim için çok değerli ve kıymetlidir."

Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ise ülkenin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin, Türk Milleti'nin medarı iftiharı olduğunu ifade etti. - ORDU