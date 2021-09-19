Gaziler ve şehit aileleri yemekte buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanıyken, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Çankaya Kaymakamlığınca 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gaziler ve şehit yakınları yemekte bir araya geldi.

Hakimevi'nde düzenlenen etkinliğe, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Arslan, gaziler, şehit aileleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, gazilerin, milletin yaşayan kahramanları olduklarını belirterek, "Büyük bir cesaret ve kahramanlıkla canlarını ortaya koyarak gazi olan sizleri bugün burada ağırlamak, bizim için mutluluktur." diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de, gösterdiği üstün kahramanlık münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesinin ve Gazilik unvanının verilişinin 100. yıl dönümünde, gazilere şükranlarını ve minnetlerini sunduğunu dile getirdi.

Aslan, gaziliğin, "en güç koşullar altında hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını, gaza ruhu ile ortaya koyarak mücadele ederken, yaralanan kahramanlara verilen unvan" olduğunu söyledi.

Vatanseverlikleriyle övünülecek nesiller yetiştirmenin, ancak şehitlik ve gazilik bilincinin diri tutulmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Turgut Aslan, şunları kaydetti:

"Gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek, toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının, milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum kuruluşları ve imkanlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere yurt edindirmek için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."