Gaziemir'de Sağlık Köyü Projesi Başlıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, evde hasta ve yaşlı bakım, pozitif yaşam ile alzheimer-demans danışma ve dayanışma adlarıyla üç merkezin yer alacağı sağlık köyünün kurulacağı bildirildi.



Gaziemir Belediyesinin sağlık alanında dikkat çeken hizmetleri, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) desteğiyle kurulacak sağlık köyünde tek çatı altında toplanıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projeyle, mimari aşamada tamamlandı. Başkan Şenol, makamında bir araya geldiği Dr. Faruk Güler ile mimari projeyi inceleyerek projeye son şeklini verdi.



ESBAŞ yönetimine Gaziemirliler adına teşekkür eden Şenol, "'Doğumdan önce, ölümden sonra' sloganıyla uyguladığımız sosyal projelerle birçok insanın hayatına dokunduk. Şimdi de kapsamıyla bir ilk olacak Sağlık Köyü'nü hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.



ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler de, sosyal sorumluluk anlayışları gereğince sağlık köyü projesinde işbirliği yaptıklarını dile getirdi. Gaziemir Belediyesinin sosyal projelerini takdirle takip ettiğini ifade eden Güler, "Biz de Sağlık Köyü projesinin hayata geçirilmesine katkı koymanın gurunu yaşıyoruz" dedi.



Sağlık köyünde neler var?



Gaziemir ilçesinde, belediye ile ESBAŞ'ın birlikteliğiyle kurulacak sağlık köyünde; evde hasta ve yaşlı bakım, pozitif yaşam ile alzheimer-demans danışma ve dayanışma adlarıyla üç merkez yer alacak. Bin 300 metrekare kapalı alanda inşa edilecek sağlık köyünün kapsam olarak Türkiye'de bir ilk olacağı ifade edilirken, birbirinden bağımsız üç bölüm halinde inşa edilecek merkezin her bölümünde poliklinik odası, gözlem odası, personel odası, hasta dinlenme odası, bekleme salonu, eğitim salonu, test uygulama odası bulunacak. - İZMİR