Gaziemir'de 97. yıl coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yılı Gaziemir'de belediyenin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yılı Gaziemir'de belediyenin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Gaziemir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Korteji ile başladı. Pandemi kuralları gereği katılımın sınırlı tutulduğu Cumhuriyet Korteji'nde, Abdullah Arda Meydanı'nda toplanan Gaziemirliler, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahı üzerinde bayraklarıyla yürüdü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda ile birlikte katıldığı korteje CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, kadın ve gençlik kolları üyeleri, İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Gök, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Gaziemirliler katıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları bayram yerine çeviren Gaziemirlilere, bazı vatandaşlar da evlerinden alkışlarla destek verdi. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşındığı, meşalelerin yakıldığı korteje bayraklarıyla katılan Gaziemirliler bando eşliğinde marşlar söyledi. Cumhuriyet Korteji, bandonun notalarına marşlar ve şarkılarla eşlik ederek Gaziemir Festival Alanı'na ulaştı. Gaziemir'de kortej yürüyüşüyle başlayan bayram coşkusu festival alanındaki Kafkas Kartalları Dans Topluluğunun dans gösterisi ve Yılmaz Demirtaş'ın seslendirdiği marşlarla devam etti. Kafkas Kartalları Dans Topluluğu sahneledikleri Kafkas yöresi halk oyunlarıyla izleyenlere görsel şölen yaşattı. Yılmaz Demirtaş ise seslendirdiği marşlarla bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

"Sonsuza kadar Cumhuriyet"

Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin ilan edilmesinden bir gün önce söylediği "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün hikayesini anlatarak konuşmasına başlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şöyle konuştu: "Bir milletin, bir ulusun, bir ülkenin, bir coğrafyanın, onu örnek alarak kaderini değiştiren birçok mazlum milletin ulu lideri Yüce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Bundan tam 97 yıl önce bugün Anayasa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yönetim biçimimizin cumhuriyet olduğu yazılıyor. Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet sadece yönetim biçimi değil. Cumhuriyet, çocuklarımızın gençlerimizin güvencesi, geleceği. Cumhuriyet kadın özgürlüğünün teminatı. Cumhuriyet, kadının 'ben de varım' demesi. Cumhuriyet, kadının benim de sözüm var demesi. Cumhuriyet, kadını yaşatıyor, yaşatacak. Tüm bu heyecan ve coşku kalbimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Ant içiyoruz, onu yaşatacağız sonsuza kadar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı