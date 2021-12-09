Gaziemir Belediye Başkanı için Facebook'tan istenen yazı mahkemeye ulaşmadı

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında 4'üncü duruşma, İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Facebook'tan beklenen yazının gelmemesi nedeniyle dava ile ilgili kararın sonraki celsede verilmesine hükmedildi.

Ocak ayında, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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