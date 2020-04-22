Gaziantepli hayırsever'den hastaneye 2 milyon 250 bin TL bağış Gaziantepli hayırsever Yüksel Keser, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi için, 2 milyon 250 bin TL bağışta bulundu.

Gaziantepli hayırsever Yüksel Keser, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi için, 2 milyon 250 bin TL bağışta bulundu.

Hayırsever Keser, "Eşimin adını yaşatmak için arayış içindeydim. Farklı seçenekleri düşünürken, Gaziantep Üniversitesinde çocuk hastanesinin inşaatının devam ettiğini öğrendim. Eşim de çocukları çok severdi. Hem çocuklara hem de ailelerine umut olmak için çocuk hastanesinin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere bağış yapmaya karar verdim" dedi.

"Yoğun bakımın önemini gördüm bağışta bulundum"

Rektörlük makamındaki törende Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ile birlikte protokole imza atan hayırsever Yüksel Keser, "Eşim Ömer Bey çok fedakar bir kişiydi. Vefatından sonra adını yaşatacak bir bağışta bulunmayı düşündüm. Çocuklarımla istişareler yaptım. Okul mu yaptırayım, sağlık için mi bağışta bulunayım diye düşünürken şehrimizde çocuk hastanesine duyulan ihtiyacı fark ettim. Tamamen kendi rızamla ve içimden gelerek bu bağışı yapmaya karar verdim. Gaziantep Üniversitesi'nin tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere çocuklarımın da onayını aldım. Yapılmakta olan bir arsam daha var. O da tamamlanınca şehrime fayda sağlayacak bir hayır işinde kullanmayı düşünüyorum. Eşimin ismi bu şekilde yaşayacağı ve hayırlarla anılacağı için çok mutluyum" dedi.

"Hayırseverlere örnek olacak"

Hayırsever Yüksel Keser'e bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, özellikle korona virüs Pandemisi sırasında hastanelere, yoğun bakımlara ve sağlık sektörüne yapılacak yatırımlara büyük ihtiyaç duyulduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayarak, "Sağolsun hayırsever Gaziantepli hemşehrimiz, çocuk hastanemizin bitmek üzere olduğunu ve yoğun bakımda ciddi bir şekilde ihtiyaç olduğunu kendisine iletince, gönülden bu kapsamda büyük bir destek vermek istedi. Kendilerine 2 Milyon 250 Bin TL'lik bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biz de kadirşinaslık göstererek yapılacak yoğun bakım ünitemizin isminin Yüksel-Ömer Keser Yoğun Bakım Ünitesi olması yolunda protokol imzaladık. Bu, umarım Gaziantepli diğer hayırseverlerimize bir örnek olur. Diğer hayırseverlerimizi de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma kampanyasında olduğu gibi, sağlık sektöründe sunulan hizmetlere de katkı yapmaya davet ediyoruz. Kamuoyu huzurunda hayırseverimiz Yüksel Keser Hanımefendiye kendi adıma, Üniversitem adına ve hastanemiz adına teşekkür ediyor, 'İyi ki varsınız' diyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA