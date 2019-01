Gaziantepli Halıcılar, Halılarını Domotex Hannover 2019 İçin Dokudular

Dünya halı sektörünün nabzının attığı ve 70'e yakın ülkeden bin 400'ün üzerinde firmanın katılımcı olarak yer alacağı Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı 11-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek.

Dünya makine halıcılığının başkenti olan Gaziantep'ten, 92 firmanın katılacağı fuarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Türkiye makine halıcılığı sektöründe zirvede tek başınadır. Türkiye'nin halı üretim ve ihracatının merkezi ise Gaziantep'tir. Dünya halı sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan Gaziantepli halıcılarımız, uluslararası halı fuarlarına katılarak sektördeki pazar paylarını arttırırken ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yıl Gaziantep'ten 61'i halı markası 31'i halı ile ilgili sektörler ve ilgili kuruluşlar olmak üzere Domotex Hannover 2019'a toplam 92 Gaziantep kökenli markamızla katılıyoruz. Halıcılarımızın ulaşımı ve ürünlerinin nakliye kolaylığı olması açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Ocak Perşembe günü Gaziantep'ten charter uçak servisi ile Hannover'e doğrudan uçacağız. Fuar süresince geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Türk halı markalarının sergilendiği stantların ilgi odağı olacağına inanıyoruz. Birçok ülke bizim ürünlerimizi ve 2019 koleksiyonlarımızı merakla bekliyor. Bu fuarlar yenilikleri ve rakip ülkelerin ortaya koyduğu performansın gözlemlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Gaziantep'ten stant açmayan çok sayıda firma temsilcilerimiz de fuara ziyaretçi olarak katılmaktalar. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak fuara katılan halıcılarımıza hizmet vermek üzere bir info stant açıyoruz. Bu stant hem ziyaretçi olarak katılan firma temsilcilerimize müşterileri ile görüşme yapabilecekleri bir imkan sunmakta ve hem de resmi temaslar için bir görüşme alanı olacaktır. Halıcılarımızın karşılaştığı her türlü soruna çözüm üretmek için temas ve görüşmeler ile yabancı müşterilerle firmalarımızı buluşturabileceğimiz bir ortam olacaktır. Firmalarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da rakip ülke firmalarıyla rekabeti esas alacaklarına ve fuar süresince birlik ve beraberlik içerisinde hareket edileceğine dair inancım tamdır. Fuarın hem sektörümüz hem de ülkemiz adına başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

"Domotex 2019'a damga vuracak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, fuarda metrekare bazında Türkiye'nin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da lider ülke olduğunu ifade etti. Kaplan, "Fuarın tamamı 106 bin 321 metrekare alandan oluşmaktadır. Türk firmaları 170 stant içinde toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleşmektedirler. Bu anlamda fuarın en büyük katılımcı ülkesi yıllardır olduğu gibi bu yıl da Türkiye olacaktır. Türkiye'den katılan firmaların 92'si yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten katılmaktadır. Gaziantep'ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise Türkiye için kullanılan alanın yüzde 71,5'ine karşılık gelmektedir. Sektör temsilcilerimiz, 2019 yılı koleksiyonlarını ve yenilikçi ürünlerini fuar süresince sergileyerek dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan ziyaretçiler ile ticari iş birliği sağlayacaktır. 2019 yılının sektörümüz için önemli bir yıl olacağına ve yıl sonu hedefimiz olan 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyor, fuarın ülkemiz ve halı sektörü için başarılı geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantepli halıcılar Almanya'ya çıkarma yapıyor

11 - 14 Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek olan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarında Gaziantepli firmaların fuarın omurgasını oluşturduğunu ifade eden Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer, "Sektörümüz için başarılı bir yılı geride bıraktık. 2019 yılının hemen başında gerçekleştirilen ve dünya halı sektörünün nabzının attığı Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına yıllar önce sadece ziyaretçi olarak katılırken bugün dev firmalarımızla fuarın omurgasını oluşturacak şekilde katılmamız elbette çok önemli. Geçmişten günümüze harcanan emek ve çabalar bugün sektör lideri olmamızda büyük rol oynamıştır. Sektörümüz bu fuara Gaziantep'ten doğrudan uçacak özel uçak kaldıracak kadar gelişti ve büyüdü. Liderliğimizi sürdürebilmemiz için elbette çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir. Gaziantep'ten katılan firmalarımıza oda olarak gerekli desteği fuar süresince Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile birlikte vereceğiz. Fuarın ülkemiz ihracatı açısında başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA