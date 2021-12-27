Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat denetimi

ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Gıda Toptancıları Sitesi'nde (GATEM) yer alan işletmeleri denetledi, ürünleri inceleyerek, fiyatlarıyla ilgili tutanak tuttu.

Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, AA muhabirine, salgından itibaren gıda fiyatlarındaki haksız artışlarla ilgili denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

Temel gıdalar yağ, un, şeker, makarna, bulgur, fasulye gibi ürünlerin alış ve satış fiyatlarını kontrol ettiklerini ifade eden İncesoy, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyatları bakanlığımıza bildiriyoruz. Üretici ve tüketicilerin dengesini korumak için denetimlerimiz devam edecek. Kur farkından kaynaklanan fahiş fiyatları uygulayanlarla ilgili tutanaklarımız gönderildi, ilgili kurul bununla ilgili gereğini yapıyor. Gaziantep'teki 600'e yakın market zincirinin denetimi yapıldı, yerel marketleri inceliyor ve toptancıların stoklarındaki malları tespit etmeye çalışıyoruz."

Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca'nın da katıldığı denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatını karşılaştırdı.

Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, bu konuda sorunlu olan ürünlere el koydu.

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve gramajı düşük olan bazı ürünler nedeniyle işletmelere ceza uyguladı.

Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da indirimin anında yansıtılması uyarısında bulundu.

Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, AA muhabirine, fahiş fiyatlara yönelik denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerin Ticaret İl Müdürlüğü ve kendi ekipleri tarafından yürütüldüğünü kaydeden Atmaca, "Yapmış olduğumuz denetimlerde fahiş fiyatla ilgili işlemleri gereğinin yapılması için tutanak tutarak üst yazı ile Ticaret Bakanlığına gönderiyoruz. Son kullanma tarihi, gramaj eksikliği konularda da zabıta olarak gerekli işlemleri ekiplerimiz uyguluyorlar." diye konuştu.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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