Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor
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Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor

Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'te yoğunluğun devam ettiği çarşılarda sıcaktan bunalan ve maske takmakta zorlanan vatandaşların mesafe kurallarına da uymadığı görüldü.

Gaziantep'te yoğunluğun devam ettiği çarşılarda sıcaktan bunalan ve maske takmakta zorlanan vatandaşların mesafe kurallarına da uymadığı görüldü.

Gaziantep Gaziler Caddesi'ndeki insan yoğunluğu bitmek bilmiyor. Korona virüs süreci hala hayatımızda iken, çarşı ve pazarda maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Yasakların kalkmasıyla birlikte vatandaşlar rehavete kapılarak maske ve mesafe kuralını tamamen unuttu.

"Aşı vicdani bir sorumluluk"

Korona virüsten korunmak için aşı yaptırdığını söyleyerek aşı yaptırmayanların hakka girdiğini belirten Ramazan Aksoy, "Millet dikkat etse iyi olur. Maskeleri iyice bıraktılar, vakalar arttı. Bunun sıkıntısını ilerde yine biz çekeceğiz. Kimse maskeye uymuyor, uymaları lazım bu süreç geçene kadar. Devlet bir sürü para döküyor aşılara. Aşılarını yaptırırlarsa iyi olur. İyi bir şey olmasa devlet neden alsın. Ben bir tanesini vuruldum, diğeri için de randevu aldım. İnşallah iyi olur. Birisi vurulmuyor diğeri vuruluyor. Vurulanın suçu ne. Bizim köyde bir adam vardı, bana bir şey olmaz dedi, 2-3 gün içinde öldü gitti. Virüsü küçümsememek lazım onun için. Herkes de dikkat ederse iyi olur. Aşı, vicdani sorumluluk, hak geçiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor - Haberler
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