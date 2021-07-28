Gaziantep'te yanan deponun sahibi: 17 tekne yandı, 8 milyon lira zarar var

GAZİANTEP'te, dün yangın çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan deponun sahibi Mehmet Baharoğlu, "İçeride 17 teknemiz ve tekne yapım malzemelerimiz vardı, maalesef hepsi yandı.

GAZİANTEP'te, dün yangın çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan deponun sahibi Mehmet Baharoğlu, "İçeride 17 teknemiz ve tekne yapım malzemelerimiz vardı, maalesef hepsi yandı. Bizim tahminimize göre 8 milyon lira zararımız var ama kesin rakam, yapılacak tespit ile ortaya çıkacak" dedi.

Sarısalkım Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk koparken, yere düşen telleri de kuru otları tutuşturdu. Alevler, daha sonra 10 dönüm alan üzerine kurulu olan ve tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoya sıçradı. Kimsenin bulunmadığı depoda yangın çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yetersiz kalınmasıyla takviye ekiplerin de sevk edildiği depodaki yangına, 120 kişilik itfaiye personeli ile müdahale edildi.

8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜDeponun yanındaki arazide bulunan evin de kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında, bölgedeki evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. Kentte paniğe yol açan yangın, 1500 ton su ve 5 ton köpük kullanan itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 8 saatte söndürüldü. 1 gün öncesine kadar çok sayıda tekne ve tekne malzemelerinin bulunduğu depo, kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında çevresindeki duvarın yıkılmasıyla depoda oluşan hasar, net gözlenebildi. Sabaha kadar soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın alanında hala itfaiye ekibi, zaman zaman bazı noktalardan yükselen dumanlara tazyikli su ile müdahalede bulunmaya devam ediyor. 'TAHMİNİ 8 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'Deponun sahibi Gaziantepli iş insanı Mehmet Baharoğlu, tek tesellisinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Baharoğlu, "Kimsenin burnunun kanamamış olması en büyük tesellimiz. Bir komşumuzun evi hasar gördü, onu da onaracağız" dedi.Daha önce farklı bölgede tekne imalatı yaptığını ve 2 yıl önce yangının çıktığı alana taşındığını anlatan Baharoğlu, "Depo olarak kullandığımız bu alanda elektrik direğinin çarpmasıyla kopan teller yangın çıkarmış. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın 8 saatte söndürüldü. Çok şükür can kaybı yok. İçeride 17 teknemiz ve tekne yapım malzemelerimiz vardı, maalesef hepsi yandı. Bizim tahminimize göre 8 milyon lira zararımız var ama kesin rakam, yapılacak tespit ile ortaya çıkacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş