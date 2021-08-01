Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
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Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

Tır sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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