Gaziantep'te TEKNOFEST gururu
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Gaziantep'te TEKNOFEST gururu

26.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:59
Gaziantep'te TEKNOFEST gururu

MEHMET AKİF PARLAK/KEREM KOCALAR - Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep'te, organizasyon nedeniyle haklı bir gurur yaşanıyor.

MEHMET AKİF PARLAK/KEREM KOCALAR - Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep'te, organizasyon nedeniyle haklı bir gurur yaşanıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yer alan her projenin ihtiyaçları çözebilen, ihtiyaçtan ortaya çıkan eserler olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, şöyle konuştu:

"Binlerce proje yarışıyor burada. Bunlardan bazıları üretim aşamasına kadar gidecektir. Bunların da hem millete hem de devlete ciddi katkısı olacaktır. Zaten Milli Teknoloji Hamlesi de böyle gelişecek. Zaten TEKNOFEST hem Gaziantep hem de ülkemiz için büyük bir şans. Milli Teknoloji Hamlesi'nin adımlarını atıyoruz bugünlerde. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi sonuçlar olacak."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşabilmek için ekonominin ve milli teknolojinin üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Dolayısıyla TEKNOFEST'in sıradan bir festival olmadığını aktaran Şahin, "Bu büyük organizasyonun Anadolu'ya açılması önemli bir karardı, Gaziantep'e gelmesi de tesadüf değil. Sanayi şehriyiz, 4 üniversitemiz var, 1 milyon gencimiz var. Bir yıldan beri gençlerimizi buna hazırlıyoruz. Çocuklarımız da TEKNOFEST'e sıkı hazırlandılar. Burada önemli olan da kazanıp kaybetmek değil, çocuklarımızın büyük düşünmesini sağlamak." diye konuştu.

Fatma Şahin, festivaldeki gençlerin moral, motivasyon olarak oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, tam bağımsız Türkiye hedefine yürüyor. Gaziantep de buna büyük bir öncülük yapıyor. Cumhurbaşkanımıza Gaziantep'teki bu organizasyona 2 milyon ziyaretçi sözü vermiştik. Pandemi nedeniyle fiziksel olarak 2 milyon kişiyi ağırlayamadık ama dijital ortamda milyonlarca kişiyi ağırladık. Dünya Gaziantep'e odaklandı. Gaziantep'in liderliği ve kutup yıldızlığı, bu organizasyonla bir kez daha öne çıktı. Ev sahipliğinden çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda da üstüne koya koya bu etkinliği sürdüreceğiz."

Bilinirlilik vurgusu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise TEKNOFEST'in İstanbul dışında ilk kez Gaziantep'te düzenlendiğini hatırlattı.

Böyle bir ilki yaşadıkları için çok mutlu olduklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu organizasyonun bize katkısı çok olacak. Çünkü bilinilirliğimiz artacak. Bir şehrin bilinilirliğinin artması, o şehrin turizminden sanayi ve ekonomisine kadar katkı sağlıyor. Gelişim için bilinilirlik en önemli kıstaslardan birisi. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir ayağında da Gaziantep olarak bizim olmamız bizi oldukça mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte yararlarını da göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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