Gaziantep'te Patlama (2)

Gaziantep'teki bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.



Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Güvenlik amaçlı binanın boşaltıldığı öğrenildi.



Valilik açıklaması



Valilikten yapılan açıklamada, saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'nde bulunan bir binanın elektrik panosundan iki elektrikli motorun şarj edilmesi sırasında elektrikten kaynaklanan bir yangın meydana geldiği belirtildi.



Yangının itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüğünün aktarıldığı açıklamada, "Olay neticesinde motorlar ve elektrik panosunda maddi hasar meydana gelmiş olup, 1 kişi el ve ayaklarındaki yanıklar, 10 kişi de yangın dumanından etkilenmeleri nedeniyle tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Çevredeki ev ve işyerinde hasar



Öte yandan patlamanın etkisiyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin camları da kırıldı.



Mahalle sakinlerinde Hüseyin Çam, AA muhabirine, evde otururken aniden patlama sesi duyduklarını söyledi.



Evden dışarıya çıktıklarında herkesin panik yaşadığını anlatan Çam, çevredeki insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.



Patlamanın etkisiyle evi zarar gören İsmail Aslankuş da olay meydana gelince ne yapacaklarını şaşırdıklarını ifade ederek, hemen itfaiye ve polisi aradıklarını, ekiplerin de kısa sürede olay yerine geldiklerini vurguladı.



Patlama sesini duymadan önce kanepede oturduklarını ve sesin ardından yere düştüğünü dile getiren Aslankuş, "Sesle beraber evimizin camı kırıldı. Çok şükür bunla atlattık." diye konuştu.



Olayın yaşandığı binada ikamet eden Salih Ekinci ise sesi duyunca korktuklarını ve dışarıya baktığında her yeri duman içerisinde gördüğünü anlattı.



İş yerinin camları kırılan Hasan Ekinci, olay sırasında iş yerinin önünde oturduklarını, olayın hemen ardından binanın doğalgazının kesilmesi için ilgililere haber verdiklerini aktardı.