Gaziantep'te otomobilin tamponuna gizli bölme yapıp kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te otomobilin tamponuna gizli bölme yapıp kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı

18.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:57
Gaziantep'te otomobilin tamponuna gizli bölme yapıp kaçak sigara taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir otomobilin tamponu ve koltuğunun altına gizli bölme yaparak kaçak sigara ticareti yapan 2 kişi, 2 bin 580 paket sigarayla yakalandı.

Gaziantep'te bir otomobilin tamponu ve koltuğunun altına gizli bölme yaparak kaçak sigara ticareti yapan 2 kişi, 2 bin 580 paket sigarayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilin koltuğunun altına ve tamponunun iç kısmına gizli bölme yapıldığını tespit eden ekipler, 2 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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