GAZİANTEP (Habermetre) - Okul idareleri, ailelere soracak ve onay verenlerin çocukları okulda aşılanacak.

İkinci doz aşıda yüzde 60 oranı ile turuncu kategoride yer alan Gaziantep'te okulda aşı dönemi başlıyor.

12 yaş üzeri çocukları ailesinin iznine baplı olarak okulunda aşı olabilecek. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, kampanyaları ile aşılama oranını yükseltmeye çalışırken, çok önemli bir adım daha atılıyor. 12 yaş üzeri çocuklar, velilerinin izin vermesi halinde okulunda aşı olabilecek. İlk doz aşıda bir milyon 150 binle mavi, ikinci dozda ise 800 bini aşan sayısı ile turuncu kategoride yer alan Gaziantep'te hedef, okullarda aşı uygulaması ile mavi kategoriye geçebilmek. 12 yaş üzeri öğrencilere ailelerinden alınacak onay ile aşılama işlemi okullarda yapılacak. Önümüzdeki hafta başlaması planlanan uygulama ile okul idareleri, ailelere soracak ve onay verenlerin çocukları okulda aşılanacak. Gaziantep'te günlük vaka sayılarında da düşüş olduğu ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in altına indiği öğrenildi.

Günlük vaka sayılarının ise 600 seviyelerine indiği öğrenilirken, vefat sayısının ise hala yüksek olduğu bildirildi. Gaziantep'te günde yaklaşık 10 kişinin koronadan vefat ettiği belirtildi. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in altına indiği bildirildi. Okan Çelik

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