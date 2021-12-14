Gaziantep'te meyve ormanı kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde, Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında kente "Meyve Ormanı" kazandırılması için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan protokol ile Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 18 bin metrekarelik alanda ceviz, badem, incir ve zeytin ağaçlarından oluşan 490 ağacın yer aldığı meyve ormanı kurulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, projenin Gaziantep modeline uygun iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini, kadın girişimcilerle birlikte hayırlı bir iş yapıldığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sürdürülebilir kalkınmaya dikkati çekerek, insana ve doğaya saygılı bir kalkınma modeli olduğunu kaydetti.

Akıllı, sağlıklı, eğitim ve bilim şehri olmak istediklerini belirten Şahin, 27 milyon fidan kampanyasıyla da yeşil şehre dönüşeceklerini ifade etti.

Törene, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Hani ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cevdet Akınal katıldı.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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